Yoshi-P намекнул на выход Final Fantasy XIV на Nintendo Switch и Switch 2

Долгожданная версия Final Fantasy XIV для консолей Nintendo, похоже, всё же не отменена. Режиссёр и продюсер MMO Наоки Ёсида (Yoshi-P) в очередной раз дал фанатам осторожный, но обнадёживающий сигнал, попросив их «подождать и смотреть в будущее с ожиданием».

Во время традиционного новогоднего общения с игроками на японских серверах FF14 Ёсиде задали прямой вопрос о возможном релизе на Nintendo Switch. По словам переводчика Genki, разработчик ответил уклончиво, но достаточно ясно: работа над этим направлением ведётся, однако делиться деталями пока рано.

Хотя официального анонса по-прежнему нет, формулировка Ёсиды воспринимается фанатами как подтверждение того, что порт находится в разработке или, как минимум, активно обсуждается. При этом не исключается, что речь идёт не только об оригинальном Switch, но и о его следующем поколении — условном Switch 2.

Перенос Final Fantasy XIV на портативные платформы Nintendo станет серьёзным техническим вызовом. Помимо оптимизации масштабной MMO под менее мощное железо, разработчикам предстоит решить вопросы с управлением, производительностью, сетевой инфраструктурой и синхронизацией аккаунтов в экосистеме Nintendo.