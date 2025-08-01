Ёсида о патче 7.3 для Final Fantasy XIV: новый вектор развития, изменения в контенте и планы на будущее

Продюсер и директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида в недавнем интервью японскому изданию Famitsu подробно рассказал о грядущем обновлении 7.3 Путеводная звезда завтрашнего дня, которое выйдет 5 августа. Он также поделился мыслями о текущем состоянии игры и будущем направлении её развития.

Ёсида признал, что игра далека от идеала, и столкнулась с серьезными проблемами, отчасти из-за новых процессов разработки, которые сказались на качестве. Он принес извинения за многочисленные экстренные технические обслуживания и заявил, что патч 7.3 станет новой отправной точкой для FFXIV. Команда разработчиков намерена переосмыслить подход к созданию контента, чтобы сделать его интересным для всех категорий игроков, от казуальных до хардкорных.

Главная сюжетная линия в патче 7.3 завершит историю, начатую в дополнении Dawntrail. В центре повествования окажутся судьбы таких персонажей, как Украмат и две Сфен, а игрокам предстоит столкнуться с новым серьезным испытанием.

Новый рейд для альянсов Отголоски Вана'дила получит вторую часть под названием Сан-д'Ория: Вторая прогулка. Первым боссом в нём станет Кирин, а в ходе битвы с ним игрокам случайным образом предстоит сразиться с двумя из четырёх легендарных божеств: Сэйрю, Бякко, Судзаку или Гэмбу. Также в сюжете появится Каму'ланат из Final Fantasy XI. После прохождения рейда в нижней части Джуно появятся новые NPC и диалоги.

Выходит и новый глубокий данж под названием Странствия пилигрима. Разработчики внесли в него значительные изменения, чтобы сделать его более доступным. Теперь все этажи можно будет пройти с помощью системы подбора игроков, а не только в составе заранее собранной группы. Кроме того, после первого достижения финального босса 99-го этажа, игроки смогут сражаться с ним отдельно, чтобы потренироваться.

Для хардкорных игроков в Странствиях пилигрима появится особый челлендж. После полного прохождения данжа игроки смогут использовать специальные предметы, подношения, чтобы усилить финального босса. Максимальное усиление сделает битву сопоставимой по сложности с рейдами категории Ultimate. Ёсида также подтвердил, что в цикле обновлений 7.x игроков ждет еще один полноценный рейд сложности Ultimate, который уже находится в разработке.

Среди других нововведений патча 7.3 — новая карта для PvP-режима Crystalline Conflict, а также возможность вставать в очередь на казуальные матчи вдвоем. Будет добавлена и долгожданная функция облачков для чата, которая сделает города более живыми.

Ёсида также упомянул, что в патче 7.4 стоит ожидать новый вариантный данж с измененной концепцией, а в будущем планируется синхронизировать выход обновлений для всех регионов, включая Китай и Корею. Наконец, он сообщил, что информация о следующем фанатском фестивале, где традиционно анонсируют новые дополнения, появится в ближайшее время.