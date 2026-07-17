Square Enix отменила запуск Final Fantasy XIV Mobile

Анонсированная в ноябре 2024 года, Final Fantasy XIV Mobile на тот момент была доступна только в Китае. Square Enix хотела позволить игрокам погрузиться в мир Эорзеи, используя всего лишь смартфон или планшет.

В конечном итоге эксперимент не увенчался успехом, поскольку японский издатель решил отключить серверы 30 сентября 2026 года и отменить глобальный запуск. Square Enix объясняет отмену «корректировкой бизнес-процессов и рыночными тенденциями».

Все данные учётных записей, информация о персонажах и другие связанные данные будут удалены.