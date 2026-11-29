29 ноября 2026 года Final Fantasy XV исполнилось 10 лет. В честь юбилея Square Enix выпустила памятный видеоролик и организовала специальную трансляцию, посвящённую музыке из приключения Ноктиса и его друзей.

Японская компания также открыла доступ к записям концерта Piano Collections Final Fantasy XV, который состоялся в 2017 году. Музыкальная трансляция на YouTube проходит с 27 по 30 ноября.

Изначально Final Fantasy XV вышла 29 ноября 2016 года на PS4 и Xbox One. В марте 2018-го игра добралась до ПК, а позднее получила Pocket Edition — переосмысление приключения с упрощённым игровым процессом и стилизованной графикой.

В мае 2022 года Square Enix сообщила, что тираж Final Fantasy XV превысил 10 миллионов экземпляров с учётом поставок физических копий и цифровых продаж.

На данный момент игра доступна на PS4, Xbox One и ПК.