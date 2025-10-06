Геймдиректор Final Fantasy 15 и Саудовская Аравия объединяются для создания новых игр мирового уровня

Бывший директор Final Fantasy 15 Хадзимэ Табата объявил о заключении партнёрства между своей студией JP UNIVERSE и Министерством инвестиций Саудовской Аравии. Соглашение подписано 24 сентября в рамках национальной программы Vision 2030, направленной на развитие цифровых и креативных индустрий страны.

В сотрудничестве с арабской стороной Табата планирует создание оригинальных игр для глобального рынка. «JP UNIVERSE, где я выступаю представителем, подписала соглашение с Министерством инвестиций Саудовской Аравии. В рамках Vision 2030 мы разрабатываем проекты, ориентированные на мировую аудиторию», — заявил разработчик.

В столице королевства уже основана новая студия SA GAMES, которая станет основным центром деятельности JP UNIVERSE на Ближнем Востоке. Табата подчеркнул, что видит в партнёрах «надёжную команду для реализации амбициозных идей» и поблагодарил Министерство экономики Японии, JETRO и посольство Японии в Эр-Рияде за содействие.

Хадзимэ Табата известен по работе над Final Fantasy XV и Crisis Core: Final Fantasy VII. После ухода из Square Enix в 2018 году он сосредоточился на собственных проектах и разработке движка PEGASUS WORLD KIT, который, по его словам, «призван сделать мир ярче и креативнее с помощью игр».