Одна из лучших частей серии FINAL FANTASY спустя почти 3 года получила новую максимальную скидку 70% в Steam

В Steam стартовала новая скидочная кампания на FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION от Square Enix. В рамках текущей распродажи игра впервые получила максимальную скидку 70%. Предложение распространяется и на FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN COMPLETE EDITION.

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION включает основную игру, материалы, добавленные в многочисленных обновлениях, а также контент Season Pass: Episode Gladiolus, Episode Prompto, Episode Ignis и Multiplayer Expansion: Comrades. Версия для PC также поддерживает высокие разрешения и HDR10, а дополнительный пакет текстур позволяет улучшить качество изображения в 4K.

FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN COMPLETE EDITION дополнительно включает сюжетное расширение Episode Ardyn. В нём игроки впервые получают возможность взять под управление главного противника Ноктиса — Ардина Люциса Кэлума — и узнать больше о событиях его прошлого и причинах конфликта с королевством.

FINAL FANTASY XV представляет собой ролевой экшен с открытым миром, в котором Ноктис вместе с ближайшими друзьями отправляется в путешествие, чтобы вернуть захваченную родину. Игроков ждут сражения в реальном времени, использование оружия и магии, командные атаки, исследование большого мира и поездки на «Регалии». PC-версия FINAL FANTASY XV вышла в Steam 6 марта 2018 года.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.