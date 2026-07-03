Square Enix не исключает релиз Final Fantasy XV на Nintendo Switch 2

Культовая JRPG Final Fantasy XV, вышедшая в ноябре 2016 года, может получить вторую жизнь на новой платформе. Вопрос о возможном релизе на Nintendo Switch 2 подняли акционеры Square Enix во время ежегодной сессии вопросов и ответов.

Руководство издательства отнеслось к идее сдержанно, но оптимистично: в компании признали технические сложности при попытке полностью воссоздать оригинальный игровой опыт на портативном железе, однако подчеркнули, что задача «не является абсолютно невозможной».

Представители Square Enix пообещали передать пожелания инвесторов команде разработчиков для оценки маркетингового потенциала и расширения списка целевых платформ:

«Во-первых, хотя существуют определенные аппаратные ограничения, когда речь заходит о точном воспроизведении игрового процесса Final Fantasy XV, мы можем сказать, что это не является абсолютно невозможным. Что касается того, будем ли мы действительно выпускать её на Nintendo Switch 2, мы передадим ваши отзывы команде разработчиков как ценную информацию для маркетинга и выбора будущих платформ».