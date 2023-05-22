Актер, озвучивающий Клайва в Final Fantasy 16, чуть не пропустил первое прослушивание ©

Актер, озвучивающий главного героя Final Fantasy 16 Клайва, чуть не опоздал на прослушивание.

"Я даже не собирался приходить на прослушивание", - говорит английский голос главного героя Бен Старр в разговоре с продюсером игры Наоки Ёсидой и руководителем локализации Кодзи Фоксом. "У меня был очень, очень плохой день, - продолжает Старр, - я чувствовал себя не очень хорошо. Думаю, мое прослушивание было примерно в 17:30 в пятницу. Я был самым последним, чтобы сыграть небольшую роль".

Все верно, Старр изначально проходил пробы на совершенно отдельную роль, но кристаллы судьбы поставили его на путь встречи с главным человеком игры.

"Вы проходили пробы на совершенно другого персонажа", - вспоминает Кодзи Фокс. "Персонаж, который очень незначительный в игре; он появляется только в паре сцен". Старр даже признает, что он "не особенно хорошо справился со своей работой" и считает, что он "был немного не в себе". Тем не менее, вокальный директор игры посмотрел прослушивание и рекомендовал Старра на главную роль.

Старр говорит, что все изменилось, когда ему вручили сценарий для Клайва, совершенно не зная, что он вообще проходил прослушивание для игры Final Fantasy. "Это просто щелкнуло, - объясняет Старр, - я обнаружил, что становлюсь невероятно эмоциональным."

Разработчики приписывают такой дико удачный поворот событий самой серии. Кодзи Фокс говорит, что "Final Fantasy - это все о судьбе, предназначении и той самой удаче Final Fantasy". Возможно, часть этой удачи досталась Старр.

Нам не придется долго ждать, прежде чем мы услышим Старра в этой роли. Final Fantasy 16 недавно отправилась на золото в преддверии своего мирового запуска 22 июня в качестве временного эксклюзива на PS5. Хотя игрокам на других платформах, возможно, придется подождать гораздо дольше, чтобы поиграть в игру.