Активисты призвали бойкотировать Final Fantasy 16 из-за отсутствия чернокожих в игре

В одном из интервью, создатель Final Fantasy 16 дал понять, что не стоит ожидать большого расового разнообразия, ведь игра разворачивается в средневековой Европе. Сторонники разнообразия не оценили позицию разработчиков и от такого высказывания некоторые решили бойкотировать игру и не покупать её. В качестве примера активисты приводят Starfield с его редактором персонажа, а также «шикарный Forspoken» с темнокожей главной героиней.

Разработчики даже объяснили «белизну» мира тем, что страна в игре сильно изолирована от другого мира, но, предсказуемо, это не помогло. Некоторых пользователей такое объяснение не устроило, и они призвали бойкотировать Final Fantasy 16. Однако абсолютное большинство — 72,8% из более чем 1,2 тыс. опрошенных — заявили, что в любом случае купят игру. 24,3% сообщили, что вообще не собирались приобретать тайтл. За бойкот проголосовали 2,9%.

Релиз игры намечен на 22 июня 2023 года.