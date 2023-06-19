Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 174 оценки

Активисты призвали бойкотировать Final Fantasy 16 из-за отсутствия чернокожих в игре

Talendor3
Новости

В одном из интервью, создатель Final Fantasy 16 дал понять, что не стоит ожидать большого расового разнообразия, ведь игра разворачивается в средневековой Европе. Сторонники разнообразия не оценили позицию разработчиков и от такого высказывания некоторые решили бойкотировать игру и не покупать её. В качестве примера активисты приводят Starfield с его редактором персонажа, а также «шикарный Forspoken» с темнокожей главной героиней.

Разработчики даже объяснили «белизну» мира тем, что страна в игре сильно изолирована от другого мира, но, предсказуемо, это не помогло. Некоторых пользователей такое объяснение не устроило, и они призвали бойкотировать Final Fantasy 16. Однако абсолютное большинство — 72,8% из более чем 1,2 тыс. опрошенных — заявили, что в любом случае купят игру. 24,3% сообщили, что вообще не собирались приобретать тайтл. За бойкот проголосовали 2,9%.

Релиз игры намечен на 22 июня 2023 года.

Источник  
28
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
AkiraHitomi

Прочитал пост, пошёл делать предзаказ

30
МАХАН МАХАНОВИЧ

Скваре не верили в игру, но ща все будет)

6
PolGhost

Ага. Уже всячески пытались бойкотировать игры, например Hogwarts Legacy. Настолько удачно бойкотировали, что игра стала еще больше на слуху, что явно положительно сыграло на продажах. К тому же, такие "активисты" не то, чтобы активно покупают игры и явно не являются целевой аудиторией. Но спасибо им за рекламу

19
TAPAKAH222

Странно, получается так, что публичный бойкот всякого кала, тоже неэффективен...

0
Kenn1y

Учитывая сеттинг, пусть радуются, что не сделали рабов в игре с таким цветом.

16
Oscilograf

Лучшая рекламы игры что я видел. Не хотел, но теперь куплю как на пк выйдет.

9
TAPAKAH222

Да-да-да... завтра забудете.

0
Artery Kaulitz
...создатель Final Fantasy 16 дал понять, что не стоит ожидать большого расового разнообразия, ведь игра разворачивается в средневековой Европе.

Умный человек, берите пример. Всё должно поддаваться логике и смотреться органично.

...также «шикарный Forspoken» с темнокожей главной героиней.

Ну да, игра же мировой шедевр, куда уж другим играм. Как там кстати, Final Fantasy 16 случаем на свалке не находили?

P.S. А ещё в игре есть Русский ( ͡° ͜ʖ ͡°)

9
Deowar

Адекватные люди оценят и купят

8
монcтр

какже без sjw мусора hah

5
-zotik-

Поиграл и прощел демку где то час назад. Игра топ, жду)

А такая активность звучит как хорошая реклама

5
TAPAKAH222
А такая активность звучит как хорошая реклама

А такая активность хейтеров про "рекламу" звучит как глупость. Очевидно, что люди не будут покупать игру только из-за того, что в какой-то "новости" сказали про недовольство со стороны непонятно кого из-за якобы недостатка чернокожих.

-1
Beckinsale

Не играл в ФФ, но видимо это будет первая покупка данной серии игры. Даже предзаказ может быть сделать, как думаете?

3
6363

Их борьба.

1
Kamishini1993

Шикарный форспокен, ох уж эти активисты которые делают продажи ещё на предзаказах да? Ведь да?

1
Janekste

Ржу ни магу с этих активистов. Один лишь вопрос возникает к этим активистам: они кем себя возомнили? Богами, которым все поклоняются?

За бойкот проголосовали 2,9%.

Дожили... 2% недовольных активистов качают права и учат остальных как делать правильные игры. Не просто учат, а прям требуют во весь голос. А не пошли бы эти активисты в баню!

Честное слово, эти токсичные активисты уже достали. Мягко говоря. Максимально культурно выражаясь, насколько это возможно.

1
DmitriyKats

Я почитал тред на Resetra, где обсуждается этот вопрос, и большинство не поддерживает этот бойкот, а те, кто хотел бы это сделать, понимают его бесполезность, приводя в пример Hogwarts Legacy, точнее "ту самую игру про волшебников", так как название нельзя называть из-за политики форума, лол.

1
amigolord

выйдет на пекарне обязательно занесу разрабам монетку!

1
Дворф
а также «шикарный Forspoken» с темнокожей главной героиней.

Хах да да "шикарный"

1
TRADS80

Да сколько можно терпеть этих снежков? Один Кратос чего только стоит.

1
SexualHarassmentPanda

«шикарный Forspoken» 🤣🤣🤣🤣

1
NarkoSky

Ох уж эти клоуны.

1
nodas

Активисты могут идти нафиг, совсем уже мозга лишились

1
lucsses

Надо скорее проходить, пока каким нибудь патчем в игру хренов блм не добавили. 🤣

0
Oscilograf

думаю моддеры смогут вырезать обезьян и петухов, если их таки напихают.

2
lucsses Oscilograf

На PC (если выйдет) да, а на PlayStation 5 как?

1
Zodiac169

Мммм, чёрный пиар.

0
warp 37

Проблема мирового масштаба.

0
erkins007

Пф, на ведьмака и киндом Кам тоже напирали и чё.

0
dreamevil2067

Началось

Ну теперь их точно добавят в длс

0
ForsakenOne

До этой новости было пофиг на финалку и скворешник гадкая конторка, но теперь желаю игре удачи, может даже куплю.

0
TAPAKAH222
Некоторых пользователей такое объяснение не устроило, и они призвали бойкотировать Final Fantasy 16. Однако абсолютное большинство — 72,8% из более чем 1,2 тыс. опрошенных — заявили, что в любом случае купят игру. 24,3% сообщили, что вообще не собирались приобретать тайтл. За бойкот проголосовали 2,9%.

Какое голосование? Где?

Очередной мусор, а не новость.

0