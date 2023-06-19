Активисты призвали бойкотировать Final Fantasy 16 из-за отсутствия чернокожих в игре

В одном из интервью, создатель Final Fantasy 16 дал понять, что не стоит ожидать большого расового разнообразия, ведь игра разворачивается в средневековой Европе. Сторонники разнообразия не оценили позицию разработчиков и от такого высказывания некоторые решили бойкотировать игру и не покупать её. В качестве примера активисты приводят Starfield с его редактором персонажа, а также «шикарный Forspoken» с темнокожей главной героиней.
Разработчики даже объяснили «белизну» мира тем, что страна в игре сильно изолирована от другого мира, но, предсказуемо, это не помогло. Некоторых пользователей такое объяснение не устроило, и они призвали бойкотировать Final Fantasy 16. Однако абсолютное большинство — 72,8% из более чем 1,2 тыс. опрошенных — заявили, что в любом случае купят игру. 24,3% сообщили, что вообще не собирались приобретать тайтл. За бойкот проголосовали 2,9%.
Релиз игры намечен на 22 июня 2023 года.
Прочитал пост, пошёл делать предзаказ
Скваре не верили в игру, но ща все будет)
Ага. Уже всячески пытались бойкотировать игры, например Hogwarts Legacy. Настолько удачно бойкотировали, что игра стала еще больше на слуху, что явно положительно сыграло на продажах. К тому же, такие "активисты" не то, чтобы активно покупают игры и явно не являются целевой аудиторией. Но спасибо им за рекламу
Странно, получается так, что публичный бойкот всякого кала, тоже неэффективен...
Учитывая сеттинг, пусть радуются, что не сделали рабов в игре с таким цветом.
Лучшая рекламы игры что я видел. Не хотел, но теперь куплю как на пк выйдет.
Да-да-да... завтра забудете.
Умный человек, берите пример. Всё должно поддаваться логике и смотреться органично.
Ну да, игра же мировой шедевр, куда уж другим играм. Как там кстати, Final Fantasy 16 случаем на свалке не находили?
P.S. А ещё в игре есть Русский ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Адекватные люди оценят и купят
какже без sjw мусора hah
Поиграл и прощел демку где то час назад. Игра топ, жду)
А такая активность звучит как хорошая реклама
А такая активность хейтеров про "рекламу" звучит как глупость. Очевидно, что люди не будут покупать игру только из-за того, что в какой-то "новости" сказали про недовольство со стороны непонятно кого из-за якобы недостатка чернокожих.
Не играл в ФФ, но видимо это будет первая покупка данной серии игры. Даже предзаказ может быть сделать, как думаете?
Их борьба.
Шикарный форспокен, ох уж эти активисты которые делают продажи ещё на предзаказах да? Ведь да?
Ржу ни магу с этих активистов. Один лишь вопрос возникает к этим активистам: они кем себя возомнили? Богами, которым все поклоняются?
Дожили... 2% недовольных активистов качают права и учат остальных как делать правильные игры. Не просто учат, а прям требуют во весь голос. А не пошли бы эти активисты в баню!
Честное слово, эти токсичные активисты уже достали. Мягко говоря. Максимально культурно выражаясь, насколько это возможно.
Я почитал тред на Resetra, где обсуждается этот вопрос, и большинство не поддерживает этот бойкот, а те, кто хотел бы это сделать, понимают его бесполезность, приводя в пример Hogwarts Legacy, точнее "ту самую игру про волшебников", так как название нельзя называть из-за политики форума, лол.
выйдет на пекарне обязательно занесу разрабам монетку!
Хах да да "шикарный"
Да сколько можно терпеть этих снежков? Один Кратос чего только стоит.
«шикарный Forspoken» 🤣🤣🤣🤣
Ох уж эти клоуны.
Активисты могут идти нафиг, совсем уже мозга лишились
Надо скорее проходить, пока каким нибудь патчем в игру хренов блм не добавили. 🤣
думаю моддеры смогут вырезать обезьян и петухов, если их таки напихают.
На PC (если выйдет) да, а на PlayStation 5 как?
Мммм, чёрный пиар.
Проблема мирового масштаба.
Пф, на ведьмака и киндом Кам тоже напирали и чё.
Началось
Ну теперь их точно добавят в длс
До этой новости было пофиг на финалку и скворешник гадкая конторка, но теперь желаю игре удачи, может даже куплю.
Какое голосование? Где?
Очередной мусор, а не новость.