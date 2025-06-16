Аналитики утверждают, что за первую неделю на Xbox было продано всего 22 000 копий Final Fantasy 16

Изначально Final Fantasy 16 вышла в 2023 году в качестве эксклюзива для PlayStation 5, а спустя время добралась и до ПК. И вот, неделю назад, RPG с элементами фэнтези наконец-то вышла и на Xbox Series S|X.

Square Enix уже давно не публикует данные о продажах своих тайтлов, но мы все равно можем получить представление, основываясь на предварительных оценках. В частности, Alinea Analytics сообщила, что Final Fantasy 16 очень плохо продается на Xbox Series S|X.

По оценкам аналитиков, за первую неделю Final Fantasy 16 на Xbox Series S|X разошлась тиражом в 22 тысячи копий. Для сравнения, на PS5 ролевая игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий менее чем за неделю после релиза. Отсутствие интереса аудитории Xbox к Final Fantasy XVI можно объяснить рядом факторов, таких как высокая цена, отложенный релиз на платформе и ее отсутствие в Game Pass.

Похоже, что озвученная цифра может оказаться верной, так как Final Fantasy 16 даже не входит в список 350 самых играемых игр на Xbox Series S|X.

Final Fantasy XVI доступна для PC, PS5 и Xbox Series S|X.