Аналитики утверждают, что за первую неделю на Xbox было продано всего 22 000 копий Final Fantasy 16

Изначально Final Fantasy 16 вышла в 2023 году в качестве эксклюзива для PlayStation 5, а спустя время добралась и до ПК. И вот, неделю назад, RPG с элементами фэнтези наконец-то вышла и на Xbox Series S|X.
Square Enix уже давно не публикует данные о продажах своих тайтлов, но мы все равно можем получить представление, основываясь на предварительных оценках. В частности, Alinea Analytics сообщила, что Final Fantasy 16 очень плохо продается на Xbox Series S|X.
По оценкам аналитиков, за первую неделю Final Fantasy 16 на Xbox Series S|X разошлась тиражом в 22 тысячи копий. Для сравнения, на PS5 ролевая игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий менее чем за неделю после релиза. Отсутствие интереса аудитории Xbox к Final Fantasy XVI можно объяснить рядом факторов, таких как высокая цена, отложенный релиз на платформе и ее отсутствие в Game Pass.
Похоже, что озвученная цифра может оказаться верной, так как Final Fantasy 16 даже не входит в список 350 самых играемых игр на Xbox Series S|X.
Final Fantasy XVI доступна для PC, PS5 и Xbox Series S|X.
ФФ перехайпаная франшиза, она закончилась после 10. Кульминацией обсера стала 15 с своей пЫд0р пати)
12я была неплохая
В зеленом магазине то уже вышла со скидкой 100%?
ну так на коробке бомжи, которые не могут позволить себе игру, а тока подписку
что с лицом Сэр хбоксэр ?
Все потому что там мальчик с девочкой целуются, многим такое не нравится...
Продажи не очень из-за качества новых игр, последние Финалки бездушные пошли(но красивые... наверно), что 16, что 15, 13... 12 и 10 в принципе тоже. Лучше путь ремейки и ремастеры старых частей повыпускают(как Capcom хорошие же выпустили RE4, RE2 и RE1) руку набьют, денег поднакопят, а то с такими новинками и до банкротства не так далеко...
Ну конечно, 2 года с релиза прошло и весь хайп утёк, да и игра не легенда явно, просто хорошая и всё.
РДР, ГТА трилоджи и латексная жопа над тобой угарают.
ну ка ну ка инфу про гта трилоджи где она там хайпит и разлетается как пирожки
а рдр2 купили потому что наконец то скидка огромная была, а не жлобские 50% которые рокстар вечно ставят
Я и говорю, игра не легендарная, просто дочитывать сообщение до конца надо
Так они бы еще через пять лет выпустили ее
Отсутствие интереса и низкие продажи - это как раз нормальный интерес, когда игроки точно понимают что покупают. А вот 3 ляма игроков, мягко говоря, обманутые пользователи.
Всем уже давно похер на эту игру. Да и боевка в ней убогая, сначала прикольно, а к середине игры уже начинает душить своей однотипностью. Прибавьте к этому соус в виде ужасной оптимизации и получаем провальную игру. Сюжет в принципе неплохой, но игра затянутая до ужаса, и чтоб её пройти до конца, нужно терпеть страдания в виде боевки, которая уже надоела. Еле-еле, со скрипом додушил её по активашке, слава богу, что не купил за фуллпрайс, своих денег игра вообще не стоит.