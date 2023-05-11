Англоязычные видеоролики Final Fantasy XVI демонстрирует механику боя, компаньонов и многое другое ©

Сегодня Square Enix выпустила порцию геймплейных видеороликов предстоящей Final Fantasy XVI. Видеоролики похожи на те, что были выпущены на японском языке в начале месяца, но на этот раз мы видим все объяснения механики, представленные на английском языке.

Видеоролики демонстрируют различные аспекты игры, предлагая обзор нескольких элементов геймплея. В первом демонстрируется "столкновения титанов".

Во втором ролике показан бой главного героя Клайва Росфилда, который использует силу, унаследованную им от связи с эйконами.

Далее идет демонстрация "сюжетно-ориентированного" режима, в котором все "своевременные аксессуары" экипируются автоматически. Они предлагают различные бонусы, повышающие доступность сражений для игроков, которые просто хотят погрузиться в повествование.

Далее мы углубимся в доступные способности и рассмотрим, как Клайв может разблокировать и улучшить их, что позволяет настраивать способности, которые он может использовать в бою.

Следующий видеоролик познакомит с Торгалом, верным собачьим компаньоном Клайва, которому можно приказать сражаться вместе с нам с помощью ряда команд.

Наконец, еще один ролик рассказывает о партийной системе. По мере развития сюжета к Клайву будут присоединяться несколько компаньонов, которые будут сопровождать его в бою. В отличие от Торгала, эти компаньоны полностью управляются искусственным интеллектом.