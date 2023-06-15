Авторы Final Fantasy 16 назвали свои любимые игры серии ©

Некоторые из авторов Final Fantasy 16 назвали три свои любимые игры из серии JRPG. История Final Fantasy насчитывает более 35 лет, так что франшиза достаточно стара, чтобы большинство из этих разработчиков играли хотя бы в некоторые из игр в юности или даже помогали в разработке некоторых из них, поэтому у них есть довольно сильное мнение о лучших из них.

Геймдиректор FF 16 Хироси Такаи, например, выбрал Final Fantasy 5, 6 и 10 в качестве трех лучших. По его словам, пятая часть была первой, над которой он работал как разработчик, и ему очень понравилась система боя, поэтому она и стала его любимой. Креативный разработчик Казутойо Мехиро выбрал FF 5, Tactics и 12, также высоко оценив боевую систему FF 5 и назвав ее вдохновляющей. Боевой режиссер Риота Судзуки выбрал FF 3, 10 и 5. Его любимой была третья игра, которая побудила его играть больше в ролевые игры, а также отличалась системой, в которой можно было впервые сменить работу.

Наоки Ёсида назвал Final Fantasy 1, 3 и 7 в качестве своих вариантов, в то время как Хироси Минагава остановил свой выбор на 3, 5 и 12. Наконец, Кодзи Фокс выбрал FF 5, 11 и 14. Любопытно, что все разработчики упомянули Final Fantasy 5 в своем списке, что может вызвать вопросы о том, насколько сильно она повлияла на разработку Final Fantasy 16, которая по понятным причинам была исключена из их списка.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня для PS5.