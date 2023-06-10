Авторы Final Fantasy 16 раскрыли, что покажут на специальной предрелизной трансляции ©

Сегодня Square Enix поделилась новостями, связанными с предстоящей Final Fantasy 16.

Издатель сообщил полное расписание предрелизного празднования Final Fantasy XVI, которое состоится в ночь с 11 на 12 июня.

По этому случаю компания запланировала насыщенную программу, начиная с ключевого выступления продюсера Наоки Ёсиды и переходя к углубленному обсуждению боев, повествования и музыки Final Fantasy 16, которое будет развлекать фанатов около пяти часов. Жаль только, что время, явно не подходящее для местных геймеров.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня.