Авторы Final Fantasy 16 стремились сделать сражения Эйконов такими же эпичными, как битвы с боссами в первых God of War ©

Авторы Final Fantasy 16 черпали вдохновение в первых частях God of War при создании эпичных битв Эйконов

По мере того, как Final Fantasy 16 все ближе к дате запуска 22 июня, команда разработчиков делится новыми подробностями о своих источниках вдохновениях.

В недавнем интервью изданию Push Square продюсер Square Enix Наоки Ёсида рассказал, что битвы между Эйконами, в которых два вызванных монстра сталкиваются друг с другом в стиле файтинга, были вдохновлены оригинальным играми серии God of War.

Я люблю эти две игры, особенно God of War. Безумие битв с боссами в God of War, когда это была более традиционная игра в стиле экшн, это просто ... Дизайн игры настолько отличается для каждого этапа, а босс настолько уникален, все сделано с мощью, и вы можете почувствовать эту мощь. Поэтому, хотя мне лично очень нравятся последние игры God of War, я обращаюсь к оригинальной God of Wars, и особенно к битвам боссов в них, к тому, что битвы боссов просто сумасшедшие, у каждого из них свой дизайн, все они уникальны, все они на высоте, и, черпая вдохновение в этом, я создаю наши битвы Эйкон против Эйкона, чтобы создать такое же ощущение.

Арт-директор Final Fantasy XVI Хироси Минагава добавил:

Мы действительно глубоко изучали игры God of War, рассматривая все мелкие аспекты и сравнивая их с тем, что есть у нас, чтобы убедиться, что то, что есть у нас, надеюсь, лучше того, что есть у них.

Это интересная аналогия. Ранее в этом году игровой директор Final Fantasy 16 Хироси Такаи сравнил игру с перезагруженной God of War, хотя в основном он имел в виду разделение между элементами экшена и ролевой игры. Похоже, что новая Final Fantasy может позаимствовать элементы как из оригинальной, так и из новой серии God of War

Final Fantasy 16 выходит 22 июня как эксклюзив для PlayStation 5. Скорее всего, игра будет выпущена и для ПК, хотя до этого пройдет немало времени.