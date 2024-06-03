Бывший руководитель Square Enix пролил свет на ожидания продаж и бюджетные реалии серии Final Fantasy

Джейкоб Навок, бывший директор по развитию бизнеса Square Enix, написал в Twitter/X, чтобы рассказать об ожидаемых продажах и бюджетных реалиях серии Final Fantasy. По его словам, с годами сложилось недопонимание, что Square Enix устанавливает произвольно высокие требования к продажам, а потом разочаровывается, когда они не выполняются. Он уточнил, что это было не так, когда он работал в компании, и вряд ли так обстоят дела сегодня.

По словам Навока, ожидания по продажам обычно исходят из необходимости покрыть затраты на разработку плюс возврат инвестиций. Если игра стоит 100 миллионов долларов и на ее разработку уходит 5 лет, то компания должна побить, например, то, что она могла бы вернуть, вложив 100 миллионов долларов в другие направления.

Судя по последнему отчету Square Enix за финансовый год, Final Fantasy XVI потребуется 18 месяцев, чтобы достичь ожидаемых продаж. Он уточнил, что это не означает, количество проданных копий было «слишком низким». Он отметил, что затраты на разработку игры, вероятно, в 2 раза выше, чем раньше, и маркетинг также, вероятно, находится в аналогичной ситуации. По его словам, эти факторы также увеличивают требуемую рентабельность инвестиций.

Однако, по мнению Навока, суть проблемы с такими играми, как Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth и Final Fantasy XVI, заключается в том, что их бюджеты были определены в период, когда ожидалось, что аудитория будет расти, что было вполне оправданным ожиданием в эпоху 2015 года. Общая численность аудитории увеличивается, что должно привести к росту доходов. Однако в случае с серией Final Fantasy этого не происходит, поскольку за последние 6 лет мир радикально изменился. По словам Навока, Square Enix приходится конкурировать не только с последними новыми ААА-тайтлами, но и со всеми бесплатными онлайн-играми, которые постоянно пополняются контентом и становятся все более насыщенными со временем.

Навок отметил, что хотя доходы игровой индустрии по-прежнему растут, их все больше получают немногочисленные игры с живыми сервисами, такие как Fortnite или Call of Duty: Warzone. Люди постарше, у которых есть свободное время, но нет свободных денег, могут заплатить 69,99 долларов, чтобы провести 100 часов в последней игре серии Final Fantasy, или просто продолжать играть в Fortnite с друзьями бесплатно. Последний вариант, скорее всего, будет более экономичным и социально привлекательным для многих. Тем временем более молодая игровая аудитория может даже не думать о серии Final Fantasy, поскольку, скорее всего, не была увлечена предыдущими играми. Последняя основная игра Final Fantasy, Final Fantasy XV, вышла в 2016 году, за 7 лет до Final Fantasy XVI.