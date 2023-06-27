Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 199 оценок

Часть игроков жалуется на укачивание при игре в Final Fantasy 16

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ltdx
Новости

22 июня Final Fantasy 16, наконец-то, добралась до релиза на PS5 и сумела оправдать даже самые смелые ожидания игроков. Рецензенты по всему миру выписывают игре какие-то заоблачные баллы, хваля при этом продуманную и зрелищную боевую систему, бескомпромиссный сюжет и выдающуюся графику.

Однако совсем уж без проблем не обошлось. Так, некоторые отмечают аномальный нагрев своих консолей, который происходит во время битв с боссами (при срабатывании системы защиты от сгорания PS5 и вовсе может отключиться). Но есть еще один неприятный момент — эффект укачивания, вызывающий и играющего рвотные позывы.

Все больше пользователей жалуются при игре на головные боли, симптомы укачивания и тошноту. Эксперты говорят, что виной, скорее всего, стал motion blur в купе с отрывистыми движениями камеры и крайне высокой динамикой боевых сцен. Вот какие мыслями по этому поводу поделился специалист Digital Foundry Джон Линнеман:

Наконец-то я увидел, как кто-то, играя в FF16, почувствовал признаки укачивания от размытия в движении (motion blur). Всё так, как я и предполагал — способ использования камеры совершенно иной. Они используют быстрые, резкие движения и часто пытаются бороться с камерой, которая пытается переориентироваться.

Своими впечатлениями от игры можете смело делиться в комментариях!

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Если вас тошнит от некоторых современных игр, то обычно это означает, что с вами всё нормально.

12
BR45SIC

Тем более при игре в финалку 🥴

-1
-zotik-

Когда срочно надо докопаться до игры, но в голову ничего не идет))

5
FlowingNekton
Все больше пользователей жалуются при игре на головные боли, симптомы укачивания и тошноту.

Кто эти хлюпики. Заметил там много вспышек света, красных и зеленых частиц при ударах, возможно из-за этого. Размытие в движении (motion blur) всегда вырубаю во всех играх

2
Саня Шарапов

Только оно сейчас не вырубаемо в ФФ16)

1
BR45SIC Саня Шарапов

Так он на ютюбе играет

0
Offn

Размытие в движении, по-моему, вообще самая беспонтовая функция. Зачем она вообще нужна?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

PG уже давно балансирует на грани желтой прессы

0
Artery Kaulitz

Такая же штука у меня начиналась, когда пытался поиграть в BDO со всеми эффектами... И там действительно было дело в контрастности и самих эффектах

0
DORAEMON1989

Сони пришлось приложить огромные усилия, чтобы вызвать восторг в прессе, что обычная графика в 16-й части внезапно стала захватывающей, ЛООЛ .
Делают все возможное для продвижения PS5, которая никому не нужна)))

На скрине вообще рендер от PS2)) XDDDDDDDDD

-2
FlowingNekton

Хз кто тя минусит, но графика там реал обычная, никак не впечатляет учитывая что игра коридорная могло быть лучше, например как в игре про крыс

0