Часть игроков жалуется на укачивание при игре в Final Fantasy 16

22 июня Final Fantasy 16, наконец-то, добралась до релиза на PS5 и сумела оправдать даже самые смелые ожидания игроков. Рецензенты по всему миру выписывают игре какие-то заоблачные баллы, хваля при этом продуманную и зрелищную боевую систему, бескомпромиссный сюжет и выдающуюся графику.
Однако совсем уж без проблем не обошлось. Так, некоторые отмечают аномальный нагрев своих консолей, который происходит во время битв с боссами (при срабатывании системы защиты от сгорания PS5 и вовсе может отключиться). Но есть еще один неприятный момент — эффект укачивания, вызывающий и играющего рвотные позывы.
Все больше пользователей жалуются при игре на головные боли, симптомы укачивания и тошноту. Эксперты говорят, что виной, скорее всего, стал motion blur в купе с отрывистыми движениями камеры и крайне высокой динамикой боевых сцен. Вот какие мыслями по этому поводу поделился специалист Digital Foundry Джон Линнеман:
Наконец-то я увидел, как кто-то, играя в FF16, почувствовал признаки укачивания от размытия в движении (motion blur). Всё так, как я и предполагал — способ использования камеры совершенно иной. Они используют быстрые, резкие движения и часто пытаются бороться с камерой, которая пытается переориентироваться.
Своими впечатлениями от игры можете смело делиться в комментариях!
Если вас тошнит от некоторых современных игр, то обычно это означает, что с вами всё нормально.
Тем более при игре в финалку 🥴
Когда срочно надо докопаться до игры, но в голову ничего не идет))
Кто эти хлюпики. Заметил там много вспышек света, красных и зеленых частиц при ударах, возможно из-за этого. Размытие в движении (motion blur) всегда вырубаю во всех играх
Только оно сейчас не вырубаемо в ФФ16)
Так он на ютюбе играет
Размытие в движении, по-моему, вообще самая беспонтовая функция. Зачем она вообще нужна?
PG уже давно балансирует на грани желтой прессы
Такая же штука у меня начиналась, когда пытался поиграть в BDO со всеми эффектами... И там действительно было дело в контрастности и самих эффектах
Сони пришлось приложить огромные усилия, чтобы вызвать восторг в прессе, что обычная графика в 16-й части внезапно стала захватывающей, ЛООЛ .
Делают все возможное для продвижения PS5, которая никому не нужна)))
На скрине вообще рендер от PS2)) XDDDDDDDDD
Хз кто тя минусит, но графика там реал обычная, никак не впечатляет учитывая что игра коридорная могло быть лучше, например как в игре про крыс