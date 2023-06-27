Часть игроков жалуется на укачивание при игре в Final Fantasy 16 ©

22 июня Final Fantasy 16, наконец-то, добралась до релиза на PS5 и сумела оправдать даже самые смелые ожидания игроков. Рецензенты по всему миру выписывают игре какие-то заоблачные баллы, хваля при этом продуманную и зрелищную боевую систему, бескомпромиссный сюжет и выдающуюся графику.

Однако совсем уж без проблем не обошлось. Так, некоторые отмечают аномальный нагрев своих консолей, который происходит во время битв с боссами (при срабатывании системы защиты от сгорания PS5 и вовсе может отключиться). Но есть еще один неприятный момент — эффект укачивания, вызывающий и играющего рвотные позывы.

Все больше пользователей жалуются при игре на головные боли, симптомы укачивания и тошноту. Эксперты говорят, что виной, скорее всего, стал motion blur в купе с отрывистыми движениями камеры и крайне высокой динамикой боевых сцен. Вот какие мыслями по этому поводу поделился специалист Digital Foundry Джон Линнеман:

Наконец-то я увидел, как кто-то, играя в FF16, почувствовал признаки укачивания от размытия в движении (motion blur). Всё так, как я и предполагал — способ использования камеры совершенно иной. Они используют быстрые, резкие движения и часто пытаются бороться с камерой, которая пытается переориентироваться.

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