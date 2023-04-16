Четыре изображения Final Fantasy 16 показывают убежище Сида и его игровые особенности ©

Официальный аккаунт Final Fantasy 16 в Твиттере поделился некоторыми изображениями из последней презентации игрового процесса, которая состоялась во время State of Play от Sony Interactive Entertainment. Эти картинки специально посвящены убежищу Сида, одного из союзников главного героя экшн-RPG.

Убежище Сида будет местом, посвященным покупке оружия и доспехов для нашего персонажа, что улучшит его характеристики. Кроме того, это будет подходящее место для создания и улучшения различного оборудования и предметов в Final Fantasy 16.

Первое изображение показывает нам убежище, но самой интересной частью будет большое количество персонажей внутри. Например, благодаря старому Гарпократу мы сможем узнать больше о прошлом игрового мира Final Fantasy 16.

Вместо этого третье изображение посвящено Вивиан, еще одному персонажу из убежища Сида в Final Fantasy 16. Женщина — тот самый человек, которого она спрашивает о состоянии королевства, чтобы узнать больше о том, что происходит в мире.

Конечно, вы не тратите все свое время на болтовню. Если вам нужно какое-то действие, вам нужно поговорить с муглом, существом из саги Final Fantasy, которое также вернется в Final Fantasy 16. Персонаж позволит нам принять серию охот на особо могущественных врагов. Несмотря на то, что муглы повторяются, они часто меняют внешний вид, даже если они сохраняют некоторые основные характеристики, такие как сферическая антенна на голове. Таким образом, изображение позволяет нам увидеть эту конкретную версию существа в деталях.