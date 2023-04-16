Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 151 оценка

Четыре изображения Final Fantasy 16 показывают убежище Сида и его игровые особенности

©
monk70
Новости

Официальный аккаунт Final Fantasy 16 в Твиттере поделился некоторыми изображениями из последней презентации игрового процесса, которая состоялась во время State of Play от Sony Interactive Entertainment. Эти картинки специально посвящены убежищу Сида, одного из союзников главного героя экшн-RPG.

Убежище Сида будет местом, посвященным покупке оружия и доспехов для нашего персонажа, что улучшит его характеристики. Кроме того, это будет подходящее место для создания и улучшения различного оборудования и предметов в Final Fantasy 16.

Первое изображение показывает нам убежище, но самой интересной частью будет большое количество персонажей внутри. Например, благодаря старому Гарпократу мы сможем узнать больше о прошлом игрового мира Final Fantasy 16.

Вместо этого третье изображение посвящено Вивиан, еще одному персонажу из убежища Сида в Final Fantasy 16. Женщина — тот самый человек, которого она спрашивает о состоянии королевства, чтобы узнать больше о том, что происходит в мире.

Конечно, вы не тратите все свое время на болтовню. Если вам нужно какое-то действие, вам нужно поговорить с муглом, существом из саги Final Fantasy, которое также вернется в Final Fantasy 16. Персонаж позволит нам принять серию охот на особо могущественных врагов. Несмотря на то, что муглы повторяются, они часто меняют внешний вид, даже если они сохраняют некоторые основные характеристики, такие как сферическая антенна на голове. Таким образом, изображение позволяет нам увидеть эту конкретную версию существа в деталях.

Скриншоты
2
0
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Square Enix представила главную музыкальную тему предстоящей Final Fantasy 16
Square Enix представила главную музыкальную тему предстоящей Final Fantasy 16
Новое расширенное видео геймплея Final Fantasy 16 из апрельского выпуска State of Play
Новое расширенное видео геймплея Final Fantasy 16 из апрельского выпуска State of Play
Следующая State of Play пройдёт 14 апреля и будет посвящена Final Fantasy XVI
Следующая State of Play пройдёт 14 апреля и будет посвящена Final Fantasy XVI
Комментарии: 0
Ваш комментарий