Наш слоняра: сооснователь Discord Станислав Вишневский заявил, что создавал мессенджер, чтобы чатиться с друзьями во время игры в FFXI. Программист и сооснователь Discord дал небольшое интервью японскому изданию Famitsu, в котором немного рассказал о своих игровых увлечениях и о том, как в свое время пришел к мысли о создании Discord.
По словам Вишневского, еще в школе он очень увлекался Final Fantasy XI и уже тогда разрабатывал прототип приложения, в котором смог бы при помощи голосового чата общаться с друзьями во время игры. В итоге эти наработки в будущем и легли в основу Discord, который Вишневский создал вместе с предпринимателем Джейсоном Ситроном.
К слову, Вишневский когда-то считался одним из лучших игроков в FFXI во всем мире — его игровой стаж составляет около 10 лет.
Также программист отметил, что он безумный фанат Final Fantasy XIV и даже брал неделю отгулов, чтобы поиграть в дополнение Dawntrail на релизе. По его словам, он играет в игру с версии 1.0 — у его персонажа есть специальный знак-татуировка со времен legacy-серверов.
Ну а что до наших современных отечественных фанатов MMO, то собираемся в Скайпе.
Cооснователь Discord заявил, что создавал мессенджер, чтобы чатиться с друзьями во время игры в FFXI
Наш слоняра: сооснователь Discord Станислав Вишневский заявил, что создавал мессенджер, чтобы чатиться с друзьями во время игры в FFXI. Программист и сооснователь Discord дал небольшое интервью японскому изданию Famitsu, в котором немного рассказал о своих игровых увлечениях и о том, как в свое время пришел к мысли о создании Discord.
Это лишнее...
А где собираться?
Согласен
В одноклассниках... -)))
в стиме есть групповое общение. зачем лишнее ненужное приложение на фоне?
Так а кто мешает Стим рано или поздно заблокировать? Или этого точно не будет? Никогда-никогда?
Никакой конкретной информации, кроме как задрот любил играть в ff14
Никогда не понимал онлайн финалок,хотя я в целом ММО не люблю.
14 ую качал еще лет 10 назад,до её перерождения,но там какая-то вакханалия была с установкой...
У 14 Финалки, говорят, очень неплохой сюжет, особенно в поздних дополнениях.
ну да,больше ж негде.я когда в пв играл,там говорилки чуть ли не каждый год меняли.рэйдкол,тимспик,вентра.дис,просто наиболее популярная говорилка в которой все сидят,потому и самому приходится там сидеть ну и + какой никакой контент
Лучший игрок в FFXI а играет почему то в Final Fantasy XIV
Может потому что XIV актуальнее?
Вообще пофиг, дискорд всё в рф и турции.
Только вот эти истории нисколько не тронут идиoтoв из РКН и шизиков из группы Анти-Discord, которые везде видят нежелательный и недобросовестный контент.
А ты предлагаешь позволить Дискорду не соблюдать законы РФ? Или ты о чём? Дискорду предъявили вполне конкретные претензии, которые нужно всего лишь устранить. Ничего сверхъестественного. Всего лишь потребовали НЕ нарушать законы РФ и тогда сервис сможет продолжить работать дальше. Неужели требование РКН соблюдать закон ты считаешь неправильным?
В других странах тоже самое делают. В Турции дискорд тоже заблокировали за нарушение законов страны. Законы не просто так пишут. Если сервис хочет работать в стране, значит сервис обязан соблюдать законы этой страны.
Эта пое_ота даже близко не стоит с UO или EQ. Какой там дискорд, лол. Вишневский небось школьник кун, который в другие ммо и не играл. Скайп норм был, а дискорд для зумеров сделали, которые в войс чат боятся говорить.
пишет про Discord и ни слова о том, что его недавно заблокировали в россии, что-то тут не чисто....
но все то мы знаем ,что создал он его, что бы совершать теракты и толкать наркоту
Почему всё, что запрещает роскомде6ил, становится таким популярным?
ну да запретный плод притягивает наоборот. как ркн не поймет это
Им надо запретить заводить детей и через 10 лет нас будет как в Китае))