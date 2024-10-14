Cооснователь Discord заявил, что создавал мессенджер, чтобы чатиться с друзьями во время игры в FFXI

Наш слоняра: сооснователь Discord Станислав Вишневский заявил, что создавал мессенджер, чтобы чатиться с друзьями во время игры в FFXI. Программист и сооснователь Discord дал небольшое интервью японскому изданию Famitsu, в котором немного рассказал о своих игровых увлечениях и о том, как в свое время пришел к мысли о создании Discord.



По словам Вишневского, еще в школе он очень увлекался Final Fantasy XI и уже тогда разрабатывал прототип приложения, в котором смог бы при помощи голосового чата общаться с друзьями во время игры. В итоге эти наработки в будущем и легли в основу Discord, который Вишневский создал вместе с предпринимателем Джейсоном Ситроном.



К слову, Вишневский когда-то считался одним из лучших игроков в FFXI во всем мире — его игровой стаж составляет около 10 лет.



Также программист отметил, что он безумный фанат Final Fantasy XIV и даже брал неделю отгулов, чтобы поиграть в дополнение Dawntrail на релизе. По его словам, он играет в игру с версии 1.0 — у его персонажа есть специальный знак-татуировка со времен legacy-серверов.



Ну а что до наших современных отечественных фанатов MMO, то собираемся в Скайпе.