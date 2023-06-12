Демо-версия Final Fantasy XVI появится на PS5 сегодня утром ©

Компания Square Enix сообщила, что демо-версия игры Final Fantasy XVI выйдет 12 июня. Демо-версия позволит игрокам начать прохождение новой Final Fantasy XVI и пройти вступительный пролог, состоящий из более чем двух часов геймплея. После прохождения пролога будет разблокирована специальная боевая демоверсия, в которой игроки смогут испытать боевой стиль Клайва с дополнительными эйконическими способностями. Сохранения из демонстрационной части пролога можно будет перенести в полную версию игры, когда она выйдет на рынок. При этом игроки не смогут сохранить достижения из боевой демо-версии.

Кроме того, Square Enix сообщила, что к разработке Final Fantasy XVI приложили руку и PlatinumGames, и команда разработчиков Kingdom Hearts из Осаки. Команду PlatinumGames, участвовавшую в разработке Final Fantasy XVI, возглавлял гейм-дизайнер NieR: Automata Такахиса Таура. А команда Kingdom Hearts внесла свой вклад в разработку боевой системы игры.

Square Enix также представило очередной трейлер к Final Fantasy XVI в преддверии ее выхода в конце этого месяца, в котором рассказывается о сюжете и персонажах.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5.