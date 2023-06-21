Digital Foundry похвалили Final Fantasy 16 за графику, но 60 кадров в секунду проблематичны ©

Final Fantasy 16 также была проанализирована новым всесторонним видео Digital Foundry, согласно традиции, с анализом, который дал много похвал за чистоту и графический стиль, но также обнаружил некоторые проблемы, в частности, в отношении режима производительности при 60 кадрах в секунду. .

Анализ определяет Final Fantasy 16 как «одну из самых совершенных игр, протестированных в этом году» в рассматриваемом техническом разделе, хотя «она ни в коем случае не идеальна», имея в виду, в частности, режим «Производительность».

Журналисты также отмечают, что корни явно уходят в Final Fantasy XIV.

Что касается графики, DF хвалит полигональные модели персонажей, рендеринг тканей, материалов и микродеталей, видимых прежде всего в роликах. В связи с этим можно увидеть определенный разрыв в качестве между геймплеем и катсценами, особенно в отношении персонажей, но есть разные уровни качества даже между разными катсценами.

Поначалу анимация может показаться странной, если вы ожидаете более реалистичного подхода, но это просто вопрос привыкания к этому стилю. Сильное присутствие размытия в движении может раздражать некоторых пользователей, но это субъективный вопрос. Динамического перехода между днем и ночью нет: свет не рассчитывается в реальном времени, а «заранее запекается», т.е. предварительно рассчитывается для получения максимальной слаженности в художественном плане, боевые сцены с Eikon особенно эффектны.

Что касается разрешения, то в режиме «Качество графики» оно является динамическим и варьируется от 1080p до 1440p с повышением до 4K, а в режиме «Производительность» динамическое разрешение падает между 720p и 1080p с повышением до 1440p. Последний, в сочетании с TAA, как сообщается, «не выглядит хорошо», в том числе потому, что игра, похоже, использует FSR1, а не FSR2.

Digital Foundry протестировала версию с применением патча первого дня, но особых улучшений производительности не обнаружила. В режиме качества графики производительность стабильна при 30 кадрах в секунду, в то время как в режиме производительности возникает много проблем с поддержанием 60 кадров в секунду, с частыми падениями до 40 кадров в секунду и ниже порога, необходимого для вмешательства VRR, что, таким образом, решает проблему. .

Игра более стабильно поддерживает свои 60 кадров в секунду во время боя, где разрешение падает до 720p, а все кат-сцены заблокированы на 30 кадрах в секунду. В целом, Digital Foundry рекомендует играть в гораздо лучшем режиме Graphics Quality со скоростью 30 кадров в секунду.