Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 164 оценки

Диски с Final Fantasy 16 в России появятся по цене от 6999 до 12999 рублей

KingJames
Новости

Компания «Ачивка», основанная экс-главой российского подразделения Nintendo Яшей Хаддажи, сообщила, что привезет в Россию физические издания Final Fantasy XVI. Диски появятся у крупных ретейлеров с 30 июня — через неделю после официального релиза 22 июня. Будут доступны два издания — стандартное за 6999 рублей и расширенное за 12 999 рублей, которое дополнительно включает в себя стилбук и тканевую карту мира Валистии.

Ранее Square Enix подтвердила, что в Final Fantasy XVI будет русский язык. В игре переведут интерфейс и добавят субтитры. При этом не все игры серии до этого получали перевод. Так, ремейк седьмой части выпустили без русской локализации.

Индустрия
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Официально: Final Fantasy 16 получит перевод на русский язык
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Kamishini1993

Одна игра как треть консоли

10
Избранный Белиара

Стандартное издание, как 1/3 части зарплаты среднестатистического работника в России...

3
Комментарий удален
caliskan Voyadjyer

У учителей в провинции зп 20-25 тысяч к примеру

10
Kenn1y Избранный Белиара

В смысле по прожиточному минимуму, реальные ЗП средние под 100к минимум идут.

-6
caliskan Kenn1y

О чем ты? Даже в Москве такой средней нет. А медианная еще ниже

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

У нас 80 евро стоит игра

2
TAPAKAH222

Это почти столько же, почти 7000 руб.

0
GraF68ru

Бхах, ага, ща, только седло прихвачу.

2
Freund Benno

Стоила бы она 1000₽, я бы ее все равно не купил. К счастью у меня есть вкус.

1
yrroodd

Эх,а предыдущая то часть (XV) всего 1.5к стоила в стиме... Её правда еще за несколько дней до релиза ломанули,но как Б**** ценник может вырасти в 4-5раз за 4-5 лет?Сколько будет стоить ФФ17? 17 Штук? :DD

1
caliskan

Если бы продавалась у нас в стиме то стоила бы наверно 2.5-3к. Но будет стоить тысяч 4-5 в казахстане или турции

0
K0RVEL

Примерно 3500 если своими ручками в Турции взять

0
Kenn1y

С учётом доставки по текущему курсу сомневаюсь, около 4,2 выходит с Кипра, но там норм обложка без иероглифов, многим это принципиально, с иероглифами очень тяжко уходят диски после первой недели с момента релиза.

0
-zotik- Kenn1y

Он явно про цифру писал, 800 лир по 4р за лиру + налог. 3200р+ налог

0
jax baron

я должен увидеть комментарии " любой труд оплачиваться", "пиратство зло" и "поддержка разработчиков" я должен это увидеть, я верю в вас.......

0
TAPAKAH222

Так игрокам в РФ не продают официально, а привезёт барыга тем, кто готов купить даже за такие деньги. Так что жаловаться могут только те, кому официально продают за, например, 80 евро.

-3
jax baron TAPAKAH222

сумма всё ровно большая даже для них.

1
hpi

Лови " любой труд оплачиваться", "пиратство зло" и "поддержка разработчиков"

-1
Kenn1y

Ну вообще пиратство реально зло, по такой логике зачем платить строителю, учителю и т.д., или это другое?

0
Второй пилот Дринкинс

Нерукопожатный снова всех переиграл.

0
Freund Benno

Это кто такой?

0
Hadyko

Куда делись комментаторы победители со своими торрентами и фразочками "они не хотят ваших денег, а вы несете"

0
natrogrii

Да вам бесполезно что либо доказывать....воете, соплями брызжите, но все равно ищете лазейку чтобы забашлять, ваше право....

0
Hadyko natrogrii

Во, теперь ок

0
Kenn1y

В 1с-интерес 8,1к со стилбуком предзаказ был, пока за все время они не повышали цены для тех, кто предзаказал, из-за бугра привезти около 8,5к такое по текущему курсу. Вышеуказанные цены в теме будут актуальны первые пару дней, дальше на спад пойдут, сейчас издания на дисках быстро падают в цене, везут очень много кто.

0
Кроллег

Я в 1с-интерес один единственный раз брал предзаказ диска (Fallout 4) - и у него поменялась цена. Вроде рублей 200 доплачивать пришлось. Не помню уже. Больше никакие диски не брал. Ну нафиг.

0
Eclair_93

Интересно, много кто купит? Особенно за 13к.

0
-zotik-

В задницу диски, цифра даже через барыг в разы дешевле

0
-zotik-

Скучаем по 4к геймингу)

0
RickeyIMBA

1500 руб аккаунт навсегда, ну конечно же клоуны купят за 8000

0
Artery Kaulitz

Это же сколько она будет стоить когда выйдет на PC?!

0