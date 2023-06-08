Диски с Final Fantasy 16 в России появятся по цене от 6999 до 12999 рублей

Компания «Ачивка», основанная экс-главой российского подразделения Nintendo Яшей Хаддажи, сообщила, что привезет в Россию физические издания Final Fantasy XVI. Диски появятся у крупных ретейлеров с 30 июня — через неделю после официального релиза 22 июня. Будут доступны два издания — стандартное за 6999 рублей и расширенное за 12 999 рублей, которое дополнительно включает в себя стилбук и тканевую карту мира Валистии.
Ранее Square Enix подтвердила, что в Final Fantasy XVI будет русский язык. В игре переведут интерфейс и добавят субтитры. При этом не все игры серии до этого получали перевод. Так, ремейк седьмой части выпустили без русской локализации.
Одна игра как треть консоли
Стандартное издание, как 1/3 части зарплаты среднестатистического работника в России...
У учителей в провинции зп 20-25 тысяч к примеру
В смысле по прожиточному минимуму, реальные ЗП средние под 100к минимум идут.
О чем ты? Даже в Москве такой средней нет. А медианная еще ниже
У нас 80 евро стоит игра
Это почти столько же, почти 7000 руб.
Бхах, ага, ща, только седло прихвачу.
Стоила бы она 1000₽, я бы ее все равно не купил. К счастью у меня есть вкус.
Эх,а предыдущая то часть (XV) всего 1.5к стоила в стиме... Её правда еще за несколько дней до релиза ломанули,но как Б**** ценник может вырасти в 4-5раз за 4-5 лет?Сколько будет стоить ФФ17? 17 Штук? :DD
Если бы продавалась у нас в стиме то стоила бы наверно 2.5-3к. Но будет стоить тысяч 4-5 в казахстане или турции
Примерно 3500 если своими ручками в Турции взять
С учётом доставки по текущему курсу сомневаюсь, около 4,2 выходит с Кипра, но там норм обложка без иероглифов, многим это принципиально, с иероглифами очень тяжко уходят диски после первой недели с момента релиза.
Он явно про цифру писал, 800 лир по 4р за лиру + налог. 3200р+ налог
я должен увидеть комментарии " любой труд оплачиваться", "пиратство зло" и "поддержка разработчиков" я должен это увидеть, я верю в вас.......
Так игрокам в РФ не продают официально, а привезёт барыга тем, кто готов купить даже за такие деньги. Так что жаловаться могут только те, кому официально продают за, например, 80 евро.
сумма всё ровно большая даже для них.
Лови " любой труд оплачиваться", "пиратство зло" и "поддержка разработчиков"
Ну вообще пиратство реально зло, по такой логике зачем платить строителю, учителю и т.д., или это другое?
Нерукопожатный снова всех переиграл.
Это кто такой?
Куда делись комментаторы победители со своими торрентами и фразочками "они не хотят ваших денег, а вы несете"
Да вам бесполезно что либо доказывать....воете, соплями брызжите, но все равно ищете лазейку чтобы забашлять, ваше право....
Во, теперь ок
В 1с-интерес 8,1к со стилбуком предзаказ был, пока за все время они не повышали цены для тех, кто предзаказал, из-за бугра привезти около 8,5к такое по текущему курсу. Вышеуказанные цены в теме будут актуальны первые пару дней, дальше на спад пойдут, сейчас издания на дисках быстро падают в цене, везут очень много кто.
Я в 1с-интерес один единственный раз брал предзаказ диска (Fallout 4) - и у него поменялась цена. Вроде рублей 200 доплачивать пришлось. Не помню уже. Больше никакие диски не брал. Ну нафиг.
Интересно, много кто купит? Особенно за 13к.
В задницу диски, цифра даже через барыг в разы дешевле
Скучаем по 4к геймингу)
1500 руб аккаунт навсегда, ну конечно же клоуны купят за 8000
Это же сколько она будет стоить когда выйдет на PC?!