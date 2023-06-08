Диски с Final Fantasy 16 в России появятся по цене от 6999 до 12999 рублей

Компания «Ачивка», основанная экс-главой российского подразделения Nintendo Яшей Хаддажи, сообщила, что привезет в Россию физические издания Final Fantasy XVI. Диски появятся у крупных ретейлеров с 30 июня — через неделю после официального релиза 22 июня. Будут доступны два издания — стандартное за 6999 рублей и расширенное за 12 999 рублей, которое дополнительно включает в себя стилбук и тканевую карту мира Валистии.

Ранее Square Enix подтвердила, что в Final Fantasy XVI будет русский язык. В игре переведут интерфейс и добавят субтитры. При этом не все игры серии до этого получали перевод. Так, ремейк седьмой части выпустили без русской локализации.