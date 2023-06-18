Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Дизайнер Devil May Cry считает Final Fantasy 16 своим личным шедевром

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butcher69
Новости

Директор боевой системы Final Fantasy 16 Рёта Судзуки заявил, что считает Final Fantasy 16 своим "личным шедевром".

Ветеран-разработчик, который ранее работал в Capcom над Devil May Cry 5, Dragon's Dogma и Monster Hunter, сказал во время недавнего прямого эфира, что команда "уделяла первостепенное внимание разработке боевой системы этой игры, чтобы привлечь тех, кто ранее не играл или плохо разбирается в экшн-играх".

В заключение он сказал: "Я надеюсь, что те, кто никогда раньше не играл в экшн-игры, могут пойти и попробовать Final Fantasy 16. Я надеюсь, что эта игра даст вам шанс испытать всю прелесть экшн-игр".

Final Fantasy 16 выйдет на PlayStation 5 22 июня.

Однако в преддверии официального релиза некоторые копии Final Fantasy 16 попали в руки публики. Издатель Square Enix заявил, что следит за предрелизными изданиями, и попросил фанатов не раскрывать сюжет игры, если они получат ее раньше времени.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Splatterhouse

Догма первая была проста по боёвке, да и движения некоторые копировала из дмк, хантер вообще на любителя, дмк 5 наполовину из ассетов предыдущих частей. И чё он там сделал то?))) Совсем другое дело, когда ninja theory в ремейке dmc сделали собственную шикарную боёвку, переняв из оригинала минимум.

-5
DanteMax31

Вот из за этих аспектов поэтому и провалился их dmc, не надо придумывать велосипед, когда не просят...

2
InfinityDance

А в чём шикарность боёвки dmc от ninja theory?

2