Дополнение The Rising Tide для Final Fantasy 16 выйдет 18 апреля

Во время новой презентации на выставке PAX East 2024 компания Square Enix объявила, что DLC The Rising Tide для Final Fantasy 16 выйдет 18 апреля. The Rising Tide будет стоить 19,99 долларов США.
В дискуссии приняли участие продюсер Наоки Ёсида, директор DLC Такео Куджираока и директор по локализации Майкл-Кристофер Кодзи Фокс.
Square Enix также продемонстрировала новые кадры The Rising Tide. Разработчики рассказали о множестве новых героев и Тонберри, битве с боссом, способностях Левиафана и новой локации Мисидия.
Также будет новый контент эндгейма под названием «Врата Кайроса», включающий 20 этапов обостряющихся сражений. Чтобы разблокировать его, игрокам необходимо пройти как основную игру, так и DLC The Rising Tide.
Ну наконец-то. Я уж заждался. Жаль только, что дату релиза ПК версии не объявили. Хочется всё-таки поиграть с нормальными 60фпс. На отсталой консольки, кто бы что ни говорил, всё-таки картинка довольно дёрганная. Консолька не вывозит эту игру.