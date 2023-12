Эпическая сага Final Fantasy 16 продолжается, на The Game Awards анонсировано сюжетные дополнения для игры

Пора вернуться к Клайву и его удивительной истории в Final Fantasy 16. На церемонии The Game Awards 2023 компания Square Enix вместе с разработчиками из Creative Business Unit III официально анонсировали продолжение сюжета игры в виде сразу двух масштабных дополнений. Первое DLC для игры выйдет уже сегодня. Дебютный трейлер раскрывает его особенности, а также предвкушает контент из второго дополнения.

Судя по опубликованному ролику, события дополнения разворачиваются во время основной истории Final Fantasy 16. Главным героям, Клайву и Джилл, предстоит встретить новых персонажей и сразиться с могущественным Доминантом.

Первое дополнение под названием "Echoes of the Fallen" выйдет уже сегодня, 8 декабря. Второе DLC — "The Rising Tide" разработчики планируют выпустить весной 2024 года. Также прямо сейчас доступен Expansion Pass, в который входят "Echoes of the Fallen" и "The Rising Tide" по специальной сниженной цене. Как сообщается, из первого DLC будет доступен определенный контент бесплатно в виде масштабного патча для основной игры.