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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 273 оценки

Эпическая сага Final Fantasy 16 продолжается, на The Game Awards анонсировано сюжетные дополнения для игры

Gutsz
Новости

Пора вернуться к Клайву и его удивительной истории в Final Fantasy 16. На церемонии The Game Awards 2023 компания Square Enix вместе с разработчиками из Creative Business Unit III официально анонсировали продолжение сюжета игры в виде сразу двух масштабных дополнений. Первое DLC для игры выйдет уже сегодня. Дебютный трейлер раскрывает его особенности, а также предвкушает контент из второго дополнения.

Судя по опубликованному ролику, события дополнения разворачиваются во время основной истории Final Fantasy 16. Главным героям, Клайву и Джилл, предстоит встретить новых персонажей и сразиться с могущественным Доминантом.

Первое дополнение под названием "Echoes of the Fallen" выйдет уже сегодня, 8 декабря. Второе DLC — "The Rising Tide" разработчики планируют выпустить весной 2024 года. Также прямо сейчас доступен Expansion Pass, в который входят "Echoes of the Fallen" и "The Rising Tide" по специальной сниженной цене. Как сообщается, из первого DLC будет доступен определенный контент бесплатно в виде масштабного патча для основной игры.

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