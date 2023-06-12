Эпические рекламные ролики Final Fantasy XVI, демонстрирующие сюжет и сражения ©

Сегодня Square Enix выпустила два рекламных ролика грядущей Final Fantasy XVI.



Рекламные ролики, пришедшие из Японии, посвящены сюжету (в них звучит красивая тематическая песня "Moongazing." популярного японского автора-исполнителя Kenshi Yonezu) и захватывающей боевой системе.



Тем не менее, вам не обязательно просто смотреть игру, поскольку уже выпущена новая демоверсия, которую можно загрузить из PlayStation Store как в Северной Америке, так и в Европе. Как уже говорилось вчера, туда входит пролог, который длится около двух часов и рассказывает о юности Клайва, с возможностью сохранения прогресса в полную версию.