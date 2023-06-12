Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

Эпические рекламные ролики Final Fantasy XVI, демонстрирующие сюжет и сражения

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Procy_on
Новости

Сегодня Square Enix выпустила два рекламных ролика грядущей Final Fantasy XVI.

Рекламные ролики, пришедшие из Японии, посвящены сюжету (в них звучит красивая тематическая песня "Moongazing." популярного японского автора-исполнителя Kenshi Yonezu) и захватывающей боевой системе.

Тем не менее, вам не обязательно просто смотреть игру, поскольку уже выпущена новая демоверсия, которую можно загрузить из PlayStation Store как в Северной Америке, так и в Европе. Как уже говорилось вчера, туда входит пролог, который длится около двух часов и рассказывает о юности Клайва, с возможностью сохранения прогресса в полную версию.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

Сейчас прохожу Демку. Игра огонь! Ру сабы на месте, а сюжет, как в Игре Престолов.

2
DanteMax31

Я тоже попробовал и реально топ, картинка радует глаз, надеюсь на релизе язык останется, но подожду выхода игры и тогда точно возьму, если язык будет...

0
Bobby270688

И не режет глаз постоянные вспышки от ударов?

0