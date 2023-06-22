Final Fantasy 16 имеет один из самых высоких средних показателей на Metacritic среди последних игр саги ©

Final Fantasy 16 уже доступна, и в сети появились рейтинги мировой прессы. На данный момент, у игры средний рейтинг (через Metacritic) составляет 88 из 100. Это очень хорошая оценка, особенно по сравнению с последними играми серии Final Fantasy. Фактически, это один из самых высоких показателей.

Final Fantasy Pixel Remaster: FF35th Anniversary Edition - высшая оценка 86, для версии PS4

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - высшая оценка 83, версии для ПК и Xbox

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - высшая оценка 72, версия для PS5

Final Fantasy VI Pixel Remaster - высшая оценка 88, версия для ПК

Final Fantasy VII The First Soldier - высшая оценка 62, версия для iOS

Final Fantasy V Pixel Remaster - высшая оценка 82, версия для ПК

Final Fantasy IV Pixel Remaster - высшая оценка 83, версия для ПК

Final Fantasy Pixel Remaster - высшая оценка 80, версия для ПК

Final Fantasy II Pixel Remaster - высшая оценка 77, версия для ПК

Final Fantasy III Pixel Remaster - высшая оценка 79, версия для ПК

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition - высшая оценка 60, версия для Switch

Final Fantasy VII Remake - высшая оценка 87, версия для PS4

Final Fantasy VIII Remastered - высшая оценка 82, версия для Xbox

Final Fantasy XII: The Zodiac Age - высшая оценка 86, версия для PS4

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster - высшая оценка 86, версия для PS Vita

Final Fantasy XV: Windows Edition - высшая оценка 85, версия для ПК

Игры, которые "побили" Final Fantasy 16, это Final Fantasy XIV: Endwalker с максимальным баллом 92 на ПК и Final Fantasy VII Remake Intergrade с максимальным баллом 89 в версии для PS5. Далее к ним присоединяются классические игры для PS1 и PS2, причем некоторые из них имеют значительно меньше рецензий.

Как всегда, рейтинг не обязательно означает успех в продажах той или иной игры. Есть игры с низким средним рейтингом, которые достигают большого коммерческого успеха, а есть игры, которые находятся в противоположной ситуации.