Final Fantasy 16 крайне плохо продаётся на ПК - всего 289 тыс. копий с момента выхода

Square Enix выпустила Final Fantasy 16 эксклюзивно на PlayStation 5 в середине 2023 года. Продажи были довольно хорошими, учитывая, что она была выпущена на одной консоли, но Square Enix всегда возлагает большие надежды на свои франшизы.

В сентябре нынешнего года компания наконец выпустила игру на ПК, чтобы привлечь больше игроков. Однако она, похоже, сильно отстала на платформе, поскольку с момента выпуска было продано всего 289 тыс. копий.

Игра на старте собрала всего 27 508 игроков онлайн в Steam, что довольно мало для такой крупной игры, как FF16. Хотя низкие продажи были ожидаемы, похоже, Square Enix снова разочаровалась.

В новом отчете говорится, что с момента запуска в сентябре было продано всего 289 тыс. единиц на ПК, что вызывает большое беспокойство, учитывая, насколько огромно количество игроков в Steam.

JRPG Final Fantasy 16 была скромно запущена в Steam в сентябре 2024 года и смогла продать только 289 000 копий на этой платформе. Отсутствие обновления продаж в последнем отчете вызывает вопросы о ее эффективности.

– eXtas1s

Операционный доход Square Enix снизился, а выручка значительно сократилась. Компания также потеряла почти 350 миллионов долларов рыночной капитализации.

Теперь Square Enix изменила свою стратегию и движется в сторону мультиплатформенных релизов, поэтому запуски на ПК и Xbox ожидаются в первый день. Игровой гигант также намерен перенести многие из своих предыдущих игр на Xbox.

Отсрочка запуска на ПК, похоже, больше не работает, поскольку это вредит продажам игры, что Square Enix хорошо усвоила. Так что, будем надеяться, новая стратегия компании переломит ход событий в ее пользу.