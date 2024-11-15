Final Fantasy 16 крайне плохо продаётся на ПК - всего 289 тыс. копий с момента выхода

Square Enix выпустила Final Fantasy 16 эксклюзивно на PlayStation 5 в середине 2023 года. Продажи были довольно хорошими, учитывая, что она была выпущена на одной консоли, но Square Enix всегда возлагает большие надежды на свои франшизы.
В сентябре нынешнего года компания наконец выпустила игру на ПК, чтобы привлечь больше игроков. Однако она, похоже, сильно отстала на платформе, поскольку с момента выпуска было продано всего 289 тыс. копий.
Игра на старте собрала всего 27 508 игроков онлайн в Steam, что довольно мало для такой крупной игры, как FF16. Хотя низкие продажи были ожидаемы, похоже, Square Enix снова разочаровалась.
В новом отчете говорится, что с момента запуска в сентябре было продано всего 289 тыс. единиц на ПК, что вызывает большое беспокойство, учитывая, насколько огромно количество игроков в Steam.
JRPG Final Fantasy 16 была скромно запущена в Steam в сентябре 2024 года и смогла продать только 289 000 копий на этой платформе. Отсутствие обновления продаж в последнем отчете вызывает вопросы о ее эффективности.
– eXtas1s
Операционный доход Square Enix снизился, а выручка значительно сократилась. Компания также потеряла почти 350 миллионов долларов рыночной капитализации.
Теперь Square Enix изменила свою стратегию и движется в сторону мультиплатформенных релизов, поэтому запуски на ПК и Xbox ожидаются в первый день. Игровой гигант также намерен перенести многие из своих предыдущих игр на Xbox.
Отсрочка запуска на ПК, похоже, больше не работает, поскольку это вредит продажам игры, что Square Enix хорошо усвоила. Так что, будем надеяться, новая стратегия компании переломит ход событий в ее пользу.
денуво и днищенская оптимизация. что могло пойти не так?
и требование работы PSN в стране еще
что за чушь ты выcpaл?
всё не перестаю удивляться, что на денуво ноют тока те, у кого какая нить 1050ti
чё то в тех же дед спейс римейк и прочих играх, где есть денуво, прекрасно работают на моём пк
уверен и эта игра также работала бы, если была мне интересна и я её купил
я уверен что мне плевать как и на чем она пошла бы у тебя. держи в курсе.
А теперь контраргумент: Wukong))))
Это я к тому, что Денуво и плохая оптимизация влияют, но не критично
А всего то надо дуньку не ставить.
И оптимизацию нормальную делать.
После унылой 15й части я даже ни одного ролика по 16й не смотрел, нет ни какого желания, вот вторую часть ремейка FF7 очень жду, от первой части просто в восторге, были бы там хотя бы сабы точно купил бы, просто офигенный ремейк, так шикарно воссоздали локации у меня челюсть отвисала каждую секунду, я каждую мелочь разглядывал по несколько секунд, а какую шикарную сделали Тифу и Аэрис, просто сказка.
сняли с продажи в нескольких регионах, реклама нулевая, засунули денуво, чето плохо продалась. Надо было для комбо еще эпикам пукан торгануть для временной эксклюзивности.
ну с такой то рекламой да ещё и рядом с конкурентами выпускать
Так она и на консолях слабо продалась
уже не JRPG, а слэшер так то
угадайте почему, плохо продается? вы сами отказались от четверти стран!
Может ради разнообразия, стоит под названием Final Fantasy, делать все таки финалки а не девил мей край слешеры?
так потому что не идёт ей этот сеттинг
как дурачок бегаешь и всё
15ая была в разы интереснее и сюжетом, который по итогу неполный, но даже этим на 10 голов выше была
так и геймплейно она очень разнообразна, и куча локаций, подземелий, одно даже платформерское без драчек
а тут что? пытаться убить огненную ересь огнём? серьёзно?
так ещё и ФФ7римейк и ФФ7римейк-2 также на 10 голов выше во всём, чем эта часть
зря они её номерной сделали, это максимум какой нить спин-офф во вселенной, но никак не основная часть
Игра, очевидно, хорошая.
Проблема продаж в стиме, очевидно, возникла из того, что в большинстве стран игра недоступна для покупки; у порта был никакой маркетинг; сам порт достаточно кривой даже до сих пор, и патчить его не торопятся. На форуме в стиме буквально целые темы с до сих пор не решенными проблемами. За что боролись, на то и напоролись. Даже хорошая игра может продаваться плохо, для этого ей не обязательно быть вашими любимыми "повесточными помойками"
На ютубе прошли, собирайте дальше с консолей сони
Была бы русская озвучка купил бы по фулл прайс.
Так там от игры одно названия. Бегаешь, мечом машешь вот и вся "игра"
cюжет кроме концовки мне понравился, а геймплей примитивный и это разочаровывает, жаль что не как в FF 7
Когда нибудь они научатся в рекламу, но это уже совсем другая история. А вообще игра замечательная, все, кто хотел, на соньке давно прошли.
конские сис требования + дерьмува + коридорные локации как кое-где (феилгвард) = плохие продажи, все просто
Она продаётся то только в ИЗБРАННЫХ странах с ПСН. на сайтах по продажи ключей даже не видел для казахского стима её... (без смены региона и тд)
Потому что это не игра, а полный кусок дерьма эвер. Хуже просто ничего не существует.
Неделю назад купил за 300р активацию. На 3070 ТИ были лютые лаги пришлось снизить настройки до средних. Вообщем нет продажи в России, денуво, очень плохая оптимизация. А игра норм, пока гамаю и нравится.
Как там визжит школота? 60 миллионов пользователей? Выпускайте свои игры на ПК
а в помойку не пробовали выкинуть? и сжечь говорят отлично помогает
На пк к сожалению просто мало ценителей одиночных игр.Большая часть пк аудитории это пираты которые не покупают игры или любители онлайн дрочилен типо Dota 2.
для этого мусора это много, настолько деревянная игра, 30 минут и удалил, это ужас, даже форспокен играбельный по сравнению с ней, игра максимально устарела, по боевке, по графике, по управлению, просто аля 2000 год, движок на мусорку и делать на нормальном ue4/5, про оптимизацию я молчу, на ультра с длсс и генерацией падало до 30 в определенных местах..
полностью согласен
как можно было за 30 минут увидеть там боёвку если первый час игры это одни кат-сцены
Никак, это просто очередной попугай, мнение которого диктует какой нибудь обосссаный ютубер, или толпа лижущих другу другу овец, своего то мнения нет.
Как ты мог за 30 м опробовать всю боевку?
Я дошел до босса в разрушенном замке, до этого момента я уже убил босса, и уже пришел ко второму, более чем хватило для понимания