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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 386 оценок

Final Fantasy 16 крайне плохо продаётся на ПК - всего 289 тыс. копий с момента выхода

monk70
Новости

Square Enix выпустила Final Fantasy 16 эксклюзивно на PlayStation 5 в середине 2023 года. Продажи были довольно хорошими, учитывая, что она была выпущена на одной консоли, но Square Enix всегда возлагает большие надежды на свои франшизы.

В сентябре нынешнего года компания наконец выпустила игру на ПК, чтобы привлечь больше игроков. Однако она, похоже, сильно отстала на платформе, поскольку с момента выпуска было продано всего 289 тыс. копий.

Игра на старте собрала всего 27 508 игроков онлайн в Steam, что довольно мало для такой крупной игры, как FF16. Хотя низкие продажи были ожидаемы, похоже, Square Enix снова разочаровалась.

В новом отчете говорится, что с момента запуска в сентябре было продано всего 289 тыс. единиц на ПК, что вызывает большое беспокойство, учитывая, насколько огромно количество игроков в Steam.

JRPG Final Fantasy 16 была скромно запущена в Steam в сентябре 2024 года и смогла продать только 289 000 копий на этой платформе. Отсутствие обновления продаж в последнем отчете вызывает вопросы о ее эффективности.

– eXtas1s

Операционный доход Square Enix снизился, а выручка значительно сократилась. Компания также потеряла почти 350 миллионов долларов рыночной капитализации.

Теперь Square Enix изменила свою стратегию и движется в сторону мультиплатформенных релизов, поэтому запуски на ПК и Xbox ожидаются в первый день. Игровой гигант также намерен перенести многие из своих предыдущих игр на Xbox.

Отсрочка запуска на ПК, похоже, больше не работает, поскольку это вредит продажам игры, что Square Enix хорошо усвоила. Так что, будем надеяться, новая стратегия компании переломит ход событий в ее пользу.

25
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
OPen man

денуво и днищенская оптимизация. что могло пойти не так?

29
NatanieLzZ

и требование работы PSN в стране еще

-8
JohnTornton NatanieLzZ

что за чушь ты выcpaл?

-6
JohnTornton

всё не перестаю удивляться, что на денуво ноют тока те, у кого какая нить 1050ti
чё то в тех же дед спейс римейк и прочих играх, где есть денуво, прекрасно работают на моём пк
уверен и эта игра также работала бы, если была мне интересна и я её купил

-17
OPen man JohnTornton

я уверен что мне плевать как и на чем она пошла бы у тебя. держи в курсе.

5
BelkaAlex

А теперь контраргумент: Wukong))))
Это я к тому, что Денуво и плохая оптимизация влияют, но не критично

1
Nightma[R]e

А всего то надо дуньку не ставить.

12
RPG fan of games

И оптимизацию нормальную делать.

8
saa0891

После унылой 15й части я даже ни одного ролика по 16й не смотрел, нет ни какого желания, вот вторую часть ремейка FF7 очень жду, от первой части просто в восторге, были бы там хотя бы сабы точно купил бы, просто офигенный ремейк, так шикарно воссоздали локации у меня челюсть отвисала каждую секунду, я каждую мелочь разглядывал по несколько секунд, а какую шикарную сделали Тифу и Аэрис, просто сказка.

11
GraF68ru

сняли с продажи в нескольких регионах, реклама нулевая, засунули денуво, чето плохо продалась. Надо было для комбо еще эпикам пукан торгануть для временной эксклюзивности.

9
MagneticEnnio

ну с такой то рекламой да ещё и рядом с конкурентами выпускать

3
Punisher1

Так она и на консолях слабо продалась

3
Tommy.

уже не JRPG, а слэшер так то

2
Lelik_mc_kawai

угадайте почему, плохо продается? вы сами отказались от четверти стран!

2
Сережаа

Может ради разнообразия, стоит под названием Final Fantasy, делать все таки финалки а не девил мей край слешеры?

1
JohnTornton

так потому что не идёт ей этот сеттинг
как дурачок бегаешь и всё
15ая была в разы интереснее и сюжетом, который по итогу неполный, но даже этим на 10 голов выше была
так и геймплейно она очень разнообразна, и куча локаций, подземелий, одно даже платформерское без драчек
а тут что? пытаться убить огненную ересь огнём? серьёзно?
так ещё и ФФ7римейк и ФФ7римейк-2 также на 10 голов выше во всём, чем эта часть
зря они её номерной сделали, это максимум какой нить спин-офф во вселенной, но никак не основная часть

1
Offn

Игра, очевидно, хорошая.
Проблема продаж в стиме, очевидно, возникла из того, что в большинстве стран игра недоступна для покупки; у порта был никакой маркетинг; сам порт достаточно кривой даже до сих пор, и патчить его не торопятся. На форуме в стиме буквально целые темы с до сих пор не решенными проблемами. За что боролись, на то и напоролись. Даже хорошая игра может продаваться плохо, для этого ей не обязательно быть вашими любимыми "повесточными помойками"

1
Kamishini1993

На ютубе прошли, собирайте дальше с консолей сони

0
ЮрийSport

Была бы русская озвучка купил бы по фулл прайс.

0
PersonalBarnabas

Так там от игры одно названия. Бегаешь, мечом машешь вот и вся "игра"

0
atrrz1

cюжет кроме концовки мне понравился, а геймплей примитивный и это разочаровывает, жаль что не как в FF 7

0
Iktar

Когда нибудь они научатся в рекламу, но это уже совсем другая история. А вообще игра замечательная, все, кто хотел, на соньке давно прошли.

0
Fenharell

конские сис требования + дерьмува + коридорные локации как кое-где (феилгвард) = плохие продажи, все просто

0
Shimuto

Она продаётся то только в ИЗБРАННЫХ странах с ПСН. на сайтах по продажи ключей даже не видел для казахского стима её... (без смены региона и тд)

0
DezkQ

Потому что это не игра, а полный кусок дерьма эвер. Хуже просто ничего не существует.

0
Роман Темный

Неделю назад купил за 300р активацию. На 3070 ТИ были лютые лаги пришлось снизить настройки до средних. Вообщем нет продажи в России, денуво, очень плохая оптимизация. А игра норм, пока гамаю и нравится.

-1
Diablonos

Как там визжит школота? 60 миллионов пользователей? Выпускайте свои игры на ПК

-2
Анна Кранцове

а в помойку не пробовали выкинуть? и сжечь говорят отлично помогает

-2
XeNTRoN

На пк к сожалению просто мало ценителей одиночных игр.Большая часть пк аудитории это пираты которые не покупают игры или любители онлайн дрочилен типо Dota 2.

-5
Лидер X

для этого мусора это много, настолько деревянная игра, 30 минут и удалил, это ужас, даже форспокен играбельный по сравнению с ней, игра максимально устарела, по боевке, по графике, по управлению, просто аля 2000 год, движок на мусорку и делать на нормальном ue4/5, про оптимизацию я молчу, на ультра с длсс и генерацией падало до 30 в определенных местах..

-6
4rost

полностью согласен

0
MagneticEnnio

как можно было за 30 минут увидеть там боёвку если первый час игры это одни кат-сцены

0
Iktar MagneticEnnio

Никак, это просто очередной попугай, мнение которого диктует какой нибудь обосссаный ютубер, или толпа лижущих другу другу овец, своего то мнения нет.

0
z8TiREX8z

Как ты мог за 30 м опробовать всю боевку?

1
Лидер X z8TiREX8z

Я дошел до босса в разрушенном замке, до этого момента я уже убил босса, и уже пришел ко второму, более чем хватило для понимания

0