Final Fantasy 16 на Xbox Series X/S страдает от проблем с производительностью и качеством изображения

Одним из сюрпризов Xbox Games Showcase этого года стало возвращение бренда Final Fantasy на «железо» Microsoft. Позже в тот же день шестнадцатая часть серии стала доступна на консолях Xbox Series X и Xbox Series S, на которых, по данным Digital Foundry, дела обстоят не лучшим образом.

В Final Fantasy 16 в версии Xbox Series X, как и на PS5, есть два графических режима - «Качество» и «Производительность». Правда, в первом случае на консолях Microsoft на экране отображается картинка в более низком разрешении: если PS5 предлагает 1440p, то XSX - 1224p. И все это, при 30 fps. При этом консоль Sony может предложить более четкие текстуры и лучшую прорисовку теней и листвы.

Еще интереснее обстоит дело с режимом производительности. Если версия для PS5 работает в разрешении 1080p, то издание для Series X предлагает головокружительное 720p. Ко всему прочему, здесь также ниже уровень детализации. Единственный плюс - в отличие от PS5-версии, здесь поддерживается постоянная частота кадров в 60 fps.

Что касается Xbox Series S, то здесь есть только один режим, уровень детализации которого соответствует режиму производительности из XSX. Разница заключается в чуть более высоком разрешении (792p) и более низкой частоте кадров (30 fps).