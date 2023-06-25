Final Fantasy 16 - первая в Великобритании, но продажи намного меньше, чем FF15 на момент запуска ©

Final Fantasy 16 является самой продаваемой игрой недели в Великобритании, однако при запуске она продается намного меньше, чем Final Fantasy 15, по крайней мере, на физическом рынке.

Более полных данных пока нет, но тем временем, как обычно, редактор GamesIndustry Крис Дринг сообщил, что Final Fantasy 16 без особого удивления стала самой продаваемой игрой недели в Соединенном Королевстве.

Однако, как сообщается в твите, запуск не был «особенно сильным». Журналист пояснил, что продажи физических копий Final Fantasy 16 были на 74% ниже, чем продажи Final Fantasy 15, предыдущей главы серии.

Очевидно, что в рассматриваемых данных есть некоторые различия: в то же время мы всегда и только говорим о рынке Великобритании и только в отношении физического рынка. В 2016 году, когда Final Fantasy 15 была запущена, она представляла большую часть мирового рынка, чем сейчас, при этом цифровые технологии значительно выросли за эти годы.

Кроме того, Final Fantasy 15 была запущена на PS4 и Xbox One, в то время как новая глава является эксклюзивной для PS5, хотя физические продажи игр Square Enix на Xbox в любом случае, как известно, не очень высоки, поэтому сравнение не совсем справедливо.