Final Fantasy 16 планировалось выпустить на двух дисках, но в последний момент игру удалось уместить на один ©

Игры серии Final Fantasy известны тем, что переполнены контентом. Наиболее известными в этом отношении были игры 1990-х для PS1, которые расходились на нескольких компакт-дисках. Прошло почти три десятилетия, а ситуация не сильно изменилась: Final Fantasy 7 Rebirth выйдет не менее чем на двух блю-реях, и Final Fantasy 16 могла постигнуть та же участь.



Да, Square Enix уже смирилась с тем, что выпустит Final Fantasy 16 на двух дисках, но подразделение Business Unit III, отвечающее за разработку, в последний момент сумело еще больше сжать данные игры, чтобы они поместились на один блю-рей диск. Об этом рассказал продюсер Наоки Ёсида в недавнем интервью Famitsu в преддверии скорого выхода игры.



В первую очередь от этого выиграет Square Enix, которая таким образом сможет немного сэкономить на стоимости распространения, но от диеты также выиграют геймеры, купившие цифровую версию игры в PlayStation Store, которые таким образом смогут сэкономить на загрузке нескольких гигабайт данных.



Однако мы не говорим, что Final Fantasy 16 стала легкой игрой: согласно официальной информации от материнской компании, вам потребуется не менее 100 ГБ свободного места на твердотельном накопителе PlayStation 5, плюс 300 МБ патча первого дня. Последнее будет доступно, несмотря на первоначальные обещания Ёсиды, чт опатча не будет, но надо сказать, что оно лишь доработает игру, среди прочего, поработав над стабилизацией фпс и добавит опции для отключения размытия изображения и скорости движения камеры.