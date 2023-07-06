Final Fantasy 16 получает обновление с новыми настройками графики ©

Масштабный ролевой экшен Final Fantasy 16 от Square Enix на удивление вышел без серьезных технических проблем, от которых сейчас страдает практически каждый новый релиз. Несмотря на это разработчики проекта стремятся сделать игру еще комфортнее, поэтому представили первое обновление с изменениями на основе отзывов от игроков. В Final Fantasy 16 добавили больше регулируемых настроек и устранили известные ошибки.

Как сообщается, Final Fantasy 16 была обновлена до версии 1.03. В этом обновлении главным нововведением стали дополнительные настройки в игре. Теперь пользователи смогут регулировать размытие в движения, от максимального значения до практически отключения этого эффекта. Кроме этого в игре появилась более тонкая настройка чувствительности камеры.

Полный список изменений в патче 1.03:

Добавляет следующие элементы на вкладку Система Главного меню:

Motion Blur Strength Позволяет игроку регулировать силу эффекта размытия в движении, когда персонаж или камера находятся в движении. Значение по умолчанию — максимум 5. Его можно уменьшить, чтобы уменьшить силу эффекта размытия в движении, или установить на 0, чтобы полностью отключить его.



Следование за игроком (движение)



Следование за игроком (атака)



Отключение этих настроек запрещает камере автоматически следовать за игроком во время движения и атаки соответственно.

Изменяет максимальную настройку элементов Чувствительность камеры (по горизонтали) и Чувствительность камеры (по вертикали) с 10 до 20.

Добавляет три новых макета контроллера: типы D, E и F.

Устранена проблема, влиявшая на стабильность некоторых меню.

Исправлены некоторые проблемы с текстом.

Добавляет хэштег #FF16 при публикации снимков экрана или видеоклипов в Twitter или YouTube.

Final Fantasy 16 доступна для игры на PS5, позднее игра обещает добраться и до ПК.