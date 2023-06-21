Final Fantasy 16 получает отличные оценки от прессы ©

Выход Final Fantasy 16 не за горами, и, наконец, появились обзоры от прессы, которые показали, как игре удалось убедить критиков, решивших наградить последнюю работу Square Enix очень высокими оценками. На момент написания этой статьи оценка на Metacritic составляет 88 баллов на основе 63 обзоров. На OpenCritic – рейтинг 90 и 96% рекомендаций критиков на основе 59 обзоров.

Вот основные обзоры Final Fantasy 16 и то, что они говорят о новом приключении Клайва через Валистею:

CGM 10/10

Final Fantasy XVI сочетает в себе лучшие темы серии с современным, гибким подходом к бою, создавая душераздирающую, определяющую поколения историю о мести, судьбе и свободе.

Dexerto 5/5

Если вы встретите эту игру на ее условиях и примете Final Fantasy XVI, она ответит вам своим огромным сердцем. Такая игра встречается редко, и она заслуживает того, чтобы ее лелеяли. С набором персонажей, в которых легко поверить, сюжетом, который окупает обещание невероятного масштаба, и одной из лучших боевых систем, когда-либо созданных, Final Fantasy XVI — это игра, которой вы обязаны быть самими собой.

Digital Trends 3/5

Когда дело доходит до захватывающих действий, Final Fantasy XVI достойна внимания, но устаревший дизайн и неглубокие ролевые системы мешают многообещающему блокбастеру.

GameSpot 9/10

FFXVI преуспевает и завоевывает свое место в пантеоне Final Fantasy как одна из замечательных игр, и делает это на своих условиях.