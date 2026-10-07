Final Fantasy 16 получила верификацию для Steam Deck

Спустя два года после первоначального консольного релиза (и год после выхода на ПК) ролевой экшен Final Fantasy 16 получил официальный статус Steam Deck Verified от компании Valve. Это обновление призвано привлечь к одиночной RPG от Square Enix новую аудиторию — любителей портативного гейминга.

Ранее игра имела статус «Неподдерживаемая» из-за крайне высокой нагрузки на железо. Однако свежее обновление изменило позицию Valve, которая теперь считает проект оптимизированным для портативной консоли и систем Steam Machine.

Несмотря на «зелёную галочку» от Valve, первые независимые тесты профильных игровых СМИ (в частности, от SteamDeckHQ) заставляют усомниться в безупречности этой верификации. В то время как в динамичных боевых сценах производительность удерживается на отметке около 30 FPS, при исследовании открытых локаций кадровая частота может падать до 18 FPS. Самые сильные просадки — вплоть до 13 FPS — зафиксированы в сюжетных катсценах, что сопровождается заметными фризами.

Журналисты отмечают, что ради верификации для Steam Deck разработчикам пришлось пойти на серьезные компромиссы. Из-за агрессивного апскейлинга картинка выглядит размытой, а производительность в катсценах и открытом мире регулярно падает. По мнению экспертов, состояние игры ближе к категории Playable (Можно играть), чем к полученному статусу Verified, поэтому Valve стоит строже оценивать подобные требовательные тайтлы.