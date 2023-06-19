Final Fantasy 16 радует прохожих зрелищной битвой Ифрита и Титана на огромном 3D-экране в Токио ©

В Японии полным ходом идет заключительный рекламный спринт Final Fantasy XVI, и сегодня в одном из известных мест Токио дебютировала эффектная реклама.

Square Enix начала показ рекламы на экране Cross Shinjuku Vision, массивном L-образном экране, способном создавать иллюзию 3D, если смотреть под правильным углом.

В ролике показана битва между Ифритом и Титаном, причем Шива для дополнительного эффекта бросает в сцену свой лед.

Первый ролик также позволяет взглянуть на прекрасные иллюстрации, представленное на станции Сибуя, о котором мы сообщали сегодня утром. На этот раз в кадр включена анимация. Второй ролик также показывает менее увеличенный вид района.

Final Fantasy XVI выйдет для PS5 22 июня