Final Fantasy 16 расскажет полную историю, не допустив ошибок Final Fantasy 15

Ожидания от Final Fantasy 16 высоки не только потому, что это новая игра Final Fantasy, но и потому, что в прошлый раз, когда мы получали новую основную игру в серии, все пошло не по плану. Несмотря на то, что в Final Fantasy 15 есть что любить и чем наслаждаться, в игре есть немало существенных проблем, например, неразбериха в истории, которая оставляет важные сюжетные моменты и повествовательные нити, превращая их в кросс-медийные проекты.
Однако с Final Fantasy 16 этого не произойдет. В недавнем интервью Easy Allies продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида сказал, что команда разработчиков грядущей ролевой игры уделила особое внимание Final Fantasy 15 и предприняла шаги. чтобы избежать тех же ошибок, что и его предшественник. По словам Ёсиды, Final Fantasy 16 расскажет «полную историю».
«Не только для Final Fantasy 16, но и для Creative Business Unit III в целом наш девиз — создать игру, в которую мы, как разработчики, будем играть с удовольствием, сохраняя при этом проект в плюсе», — сказал Ёсида. «И поскольку Final Fantasy 16 — это не просто сольный проект, она входит в серию, где у вас есть от 1 до 15, вам как бы нужно оглянуться на то, что было раньше, когда вы приближаетесь к разработке, и оглядываясь на самую последнюю Final Fantasy 15, чтобы увидеть, что они сделали правильно, а что неправильно».
«Несмотря на то, что в Final Fantasy 15 людям понравилось многое, есть также люди, которые были расстроены тем, что это неполная история или что им обещали определенные вещи, которые в итоге были отменены, и мы хотели убедиться, что в Final Fantasy 16 мы их охватываем — ведь мы собирались сосредоточиться на том, чтобы рассказать полную историю от начала до конца и не совершать тех же ошибок, что и 15. И не только иметь историю, которая идет от начала и до конца, но и историю, которая найдет отклик у всех типов игроков — как у игроков постарше, таких как я, так и у молодых игроков — чтобы было что-то, что игроки смогут понять и повеселиться».
Final Fantasy 16 будет выпущена исключительно для PS5 22 июня.
Единственная ошибка в 15 финалке это невыпуск эпизода Аранея, эпизода Лунафрейя и эпизода Ноктис.
это всё должно было быть в базовой игре, а не выпускаться как обрезанная кость без мяса. Очень разочарован был сюжетом базовой игры, ибо его не было по сути. Какие-то нарезки и вертикальный срез.
15 финалка мне очень зашла, жаль не все дополнения вышли
Так так так, что то для каждого)))))))))
Расстроило,что Ардин на роль протагониста подошел бы лучше... Воздаяние королевской семье за старую обиду.
Я только играл в Х и Х-2, вопрос? какая самая лучшая из Final Fantasy на данный момент?
Всё очень субъективно... Большинству нравится 7 или 10. У 8,9 и 12 части тоже много поклонников.1-6 уже довольно старые с пиксельной графикой...
Crisis Core - приквел к 7ой части мне нравится больше всего,а сейчас еще и ремастер вышел. Попробуй её.