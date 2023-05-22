Final Fantasy 16 расскажет полную историю, не допустив ошибок Final Fantasy 15 ©

Ожидания от Final Fantasy 16 высоки не только потому, что это новая игра Final Fantasy, но и потому, что в прошлый раз, когда мы получали новую основную игру в серии, все пошло не по плану. Несмотря на то, что в Final Fantasy 15 есть что любить и чем наслаждаться, в игре есть немало существенных проблем, например, неразбериха в истории, которая оставляет важные сюжетные моменты и повествовательные нити, превращая их в кросс-медийные проекты.

Однако с Final Fantasy 16 этого не произойдет. В недавнем интервью Easy Allies продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида сказал, что команда разработчиков грядущей ролевой игры уделила особое внимание Final Fantasy 15 и предприняла шаги. чтобы избежать тех же ошибок, что и его предшественник. По словам Ёсиды, Final Fantasy 16 расскажет «полную историю».

«Не только для Final Fantasy 16, но и для Creative Business Unit III в целом наш девиз — создать игру, в которую мы, как разработчики, будем играть с удовольствием, сохраняя при этом проект в плюсе», — сказал Ёсида. «И поскольку Final Fantasy 16 — это не просто сольный проект, она входит в серию, где у вас есть от 1 до 15, вам как бы нужно оглянуться на то, что было раньше, когда вы приближаетесь к разработке, и оглядываясь на самую последнюю Final Fantasy 15, чтобы увидеть, что они сделали правильно, а что неправильно».

«Несмотря на то, что в Final Fantasy 15 людям понравилось многое, есть также люди, которые были расстроены тем, что это неполная история или что им обещали определенные вещи, которые в итоге были отменены, и мы хотели убедиться, что в Final Fantasy 16 мы их охватываем — ведь мы собирались сосредоточиться на том, чтобы рассказать полную историю от начала до конца и не совершать тех же ошибок, что и 15. И не только иметь историю, которая идет от начала и до конца, но и историю, которая найдет отклик у всех типов игроков — как у игроков постарше, таких как я, так и у молодых игроков — чтобы было что-то, что игроки смогут понять и повеселиться».

Final Fantasy 16 будет выпущена исключительно для PS5 22 июня.