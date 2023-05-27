Final Fantasy 16 разрабатывалась также для PS4, но в какой-то момент Square Enix сдалась ©

Продюсер Наоки Ёсида рассказал, что Final Fantasy 16 изначально планировалась и для PlayStation 4. Square-Enix работала над этой версией до определенного момента, но в итоге отказалась от нее, предпочтя сосредоточиться исключительно на PS5.

Команда разработчиков поняла, что для достижения "результата, которым можно гордиться" на консолях старого поколения с технической точки зрения, потребуется как минимум 1-2 года дальнейшей работы. Square-Enix решила, что ждать еще дольше, чтобы иметь возможность выпустить Final Fantasy XVI одновременно на PS5 и PS4, не лучший вариант.