Final Fantasy 16 стала 6-й самой быстро продаваемой эксклюзивной игрой в истории PlayStation ©

На прошлой неделе на рынке дебютировала последняя часть серии Final Fantasy, и приключение началось очень удачно. Square Enix не может претендовать на самый большой успех серии, но игра достигла очень хороших результатов по сравнению с другими играми, доступными исключительно на консолях PlayStation.

Square Enix подтвердила первый результат Final Fantasy XVI: всего за несколько дней игроки купили более 3 миллионов копий игры, выпущенной только для PlayStation 5. Можно с уверенностью предположить, что результат был бы выше, если бы игра также вышла на PlayStation 4, но разработчики использовали дополнительные возможности платформы, чтобы подарить владельцам PS5 нужные впечатления.

Компания Zuby_Tech сопоставила достижения Final Fantasy XVI с другими играми, доступными в день релиза исключительно на консолях PlayStation, и последняя новинка для PS5 заняла очень высокое место в таблице.

Final Fantasy XVI стала 6-й самой быстро продаваемой эксклюзивной игрой в истории PlayStation, но стоит отметить, что God of War и Final Fantasy VII Remake продались немного лучше.

Final Fantasy XVI - самый быстро продаваемый эксклюзив PlayStation 5 и 6-й самый быстро продаваемый эксклюзив PlayStation!

Самые быстро продаваемые эксклюзивные игры PlayStation:

God Of War Ragnarok: 5,1+ миллионов (11+ миллионов) The Last Of Us Part II: 4+ миллиона (10+ миллионов) Final Fantasy VII Remake: 3,5+ миллиона (5+ миллионов отгруженных игр) Spider-Man: 3,3+ миллиона (20+ миллионов) God Of War: 3,1+ миллиона (23+ миллиона) Final Fantasy XVI: 3+ млн. Ghost Of Tsushima: 2,4+ миллиона (9,73+ миллионов)

В то же время, мы должны помнить, что Final Fantasy XVI вышла только на PS5. Spider-Man 2 все еще дебютирует в 2023 году, и его релиз может оказаться очень удачным.