Final Fantasy 16 стала самой ожидаемой игрой в Японии, опередив новую The Legend of Zelda

Игры компании Nintendo имеют невероятную популярность у себя на родине в Японии. Фанаты с нетерпением ждут любую новинку студии, однако в этом году ситуация изменилась и геймеры теперь предпочитают культовую франшизу — Final Fantasy. Как показывает последний опрос, самой ожидаемой игрой в японии стала Final Fantasy 16, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Данными опроса поделился авторитетный японский журнал Famitsu, который на основе полученных данных составил рейтинг самых ожидаемых игр. Как сообщается, лидером списка долгое время была новая The Legend of Zelda, однако после нескольких демонстраций Final Fantasy 16 смогла вырвать первенство и стать самым желанным проектом для японских геймеров.

Ниже представлен топ-10 самых ожидаемых игр в Японии:

Final Fantasy XVI Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Street Fighter 6 Final Fantasy VII Rebirth Pragmata Like a Dragon 8 Ys X Mega Man Battle Network Legacy Collection Etrian Odyssey Origins Collection – 151 votes

В общем списке Final Fantasy 16 также обошла файтинг Street Fighter 6, боевик Like a Dragon 8 и другие ожидаемые новинки. Что примечательно, японские геймеры с нетерпением ждут релизов проектов от отечественных студии или компаний, но практически не интересуются зарубежными хитами. К примеру, сверхпопулярная Hogwarts Legacy оказалась лишь на 30 месте общего списка.