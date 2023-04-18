Final Fantasy 16 стала самой ожидаемой игрой в Японии, опередив новую The Legend of Zelda

Игры компании Nintendo имеют невероятную популярность у себя на родине в Японии. Фанаты с нетерпением ждут любую новинку студии, однако в этом году ситуация изменилась и геймеры теперь предпочитают культовую франшизу — Final Fantasy. Как показывает последний опрос, самой ожидаемой игрой в японии стала Final Fantasy 16, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Данными опроса поделился авторитетный японский журнал Famitsu, который на основе полученных данных составил рейтинг самых ожидаемых игр. Как сообщается, лидером списка долгое время была новая The Legend of Zelda, однако после нескольких демонстраций Final Fantasy 16 смогла вырвать первенство и стать самым желанным проектом для японских геймеров.
Ниже представлен топ-10 самых ожидаемых игр в Японии:
- Final Fantasy XVI
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Pikmin 4
- Street Fighter 6
- Final Fantasy VII Rebirth
- Pragmata
- Like a Dragon 8
- Ys X
- Mega Man Battle Network Legacy Collection
- Etrian Odyssey Origins Collection – 151 votes
В общем списке Final Fantasy 16 также обошла файтинг Street Fighter 6, боевик Like a Dragon 8 и другие ожидаемые новинки. Что примечательно, японские геймеры с нетерпением ждут релизов проектов от отечественных студии или компаний, но практически не интересуются зарубежными хитами. К примеру, сверхпопулярная Hogwarts Legacy оказалась лишь на 30 месте общего списка.
Забавно после этого читать уже n-ые записки Логвинова, что дескать никому эта игра не нужна. И что даже скверы это понимают, но ничего уже поделать не могут. Как будто на деньги майков подсел знатно.
Ну естественно, им больше нечего ждать. Либо аниме, либо аниме в 3D. Даже жалко их немного))
В листе ожидания ни одной нормальной игры, япошки фигли.
Лично я жду звёздные войны джедай сурвайвол со старфилдом но здесь надо русские сабы ещё подождать, дед айленд 2, амнезию ещё, дополнение для резика про Аду.
Кстати Алан Вейк 2 вроде как в 2023 обещали выпустить, значит он в моём листе ожидания на 1 месте будет, 2. дополнение про Аду Вонг, 3. джедаи, 4. старфилд.
куда им до васяна вестоида hah
То что ты назвал больше похоже на дерьмо чем на игры, и зачем тебе резик, это японская игра.
Логично же потому что там вообще нет японского лора, какая разница какая компания, по меньше в крайности уходи.
Тогда и не надо называть хорошие игры ненормальными
Я за себя говорю, кому эта ерундистика нравится их личное дело.