Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 160 оценок

Final Fantasy XVI для ПК будет "тщательно" разрабатываться после запуска на PS5

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Procy_on
Новости

Спустя почти семь лет после выхода предыдущей основной части, Final Fantasy XVI всего через три недели дебютирует на PlayStation 5. Версия для ПК тоже будет, вопрос лишь в том, когда.

Первым признаком того, что Sony заключила сделку об эксклюзивности по времени, стал отказ от ответственности, содержащийся в трейлере PlayStation Brazil, выпущенном в марте 2021 года. Полтора года спустя, в ноябре 2022 года, еще один рекламный трейлер, опубликованный PlayStation, определил срок эксклюзивности в шесть месяцев.

Однако продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида три месяца назад уточнил, что игра не выйдет сразу на ПК. Просто по условиям контракта Square Enix может выпустить игру на этой платформе, но сначала ее нужно будет оптимизировать для нее, а это займет больше времени. Разработчики несколько раз отмечали, что Final Fantasy XVI создавалась с учетом начинки PlayStation 5, а режиссер Хироси Такаи даже сказал, что игра все еще находилась бы в разработке, если бы не память и SSD, доступные в консоли.

Тем не менее, в новом комментарии, сделанном во время интервью японскому сайту ASCII, господин Ёсида снова упомянул версию для ПК.

Мы также планируем тщательно заняться разработкой версии для ПК после релиза.

"Тщательно" может означать либо то, что разработка не торопится, либо цель студии - выпустить правильно оптимизированную версию Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XV вышла на ПК на полтора года позже, но, по крайней мере, она предлагала множество передовых на тот момент технических возможностей, таких как поддержка HDR10 и Dolby Atmos, поддержка разрешения до 8K, DLSS 1.0 и несколько эффектов NVIDIA GameWorks (Flow, HairWorks, Hybrid Frustum Traced Shadows, Turf и Voxel Ambient Occlusion).

С другой стороны, ремейк Final Fantasy VII также вышел через полтора года после релиза на PS4, хотя его порт на ПК был довольно простым и не впечатляющим.

Тем не менее, ни одна из этих игр не может служить конкретным примером того, сколько времени потребуется для переноса Final Fantasy XVI на ПК. В игре используется совершенно новый движок, разработанный Creative Business Unit III компании Square Enix, а не Luminous Engine, как в Final Fantasy XV (и Forspoken), или Unreal Engine, как в ремейке Final Fantasy VII.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
gam_rev

Круто, что тщательно делают на ПК, главное чтобы не долго

3
Случайный Игрок

игра все еще находилась бы в разработке, если бы не память и SSD, доступные в консоли

Где-то уже слышали подобную лапшу))

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

ссд и память мощнее видюхи, можно не переживать

0
DanteMax31

Это не лапша, а констатация факта, если сравнивать со старым поколением, то там как раз камнем было память ограниченная и медленный диск, плюс железо ещё слабее... В отличие от ПК, консоль нельзя улучшить, поэтому разработчики ищут разные ухищрения для меньшей подгрузки между локациями, урезают текстуры или ограничивают дальность и все в таком духе...

0
KnDiman

Да не утруждайте себя зачем? Сейчас оптимизация на ПК не модно, а если серьёзно я думаю не больше года на перенос иначе зачем так рано о ПК версии им заговаривать.

0