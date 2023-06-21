Final Fantasy XVI получила оценку 39/40 от Famitsu

Вчера вечером стало известно, что издание Famitsu поставило Final Fantasy XVI оценку 39/40. Это замечательная новость для игры, релиз которой состоится уже завтра, 22 июня.
Оценка в 39 баллов из 40, полученная Final Fantasy XVI, является одной из самых высоких оценок Famitsu в этом году. Это на один балл выше, чем у Final Fantasy XV, которая получила 38/40 в 2016 году. Ремейк Final Fantasy VII получил 39/40 в апреле 2020 года, как и XVI. Этот рейтинг был получен из выпуска 1803.
- Сражения, превосходящие воображение игроков, происходят одно за другим, и даже если вы не поклонник экшена, вы сможете от души насладиться захватывающими и яркими схватками.
- В игре также есть своя глубина в том, чтобы создавать собственные комбо, комбинируя способности.
- Сюжет FF, разбросанный по всей игре, заставит вас ухмыляться.
- История эпична, и ее развитие может быть мучительным, но это также заставит вас более эмоционально проникнуться главным героем.
- Творчество, которым может наслаждаться каждый
- Ощущение постановки - новое для FF, но характер FF, который связывает драму, как фильм, сохраняется прочно.
- В игре чувствуется сильный эмоциональный посыл, который убедительно показывает, как можно справиться с эмоциями, как положительными, так и отрицательными, к примеру, с помощью поощрительных сцен, которые вставляются в ключевые моменты.
- На прохождение уйдет от 30 до 40 часов, а с учетом испытаний - порядка 70 часов.
- Сам факт того, что процесс развития, история и экшен более вопиющие, кажется, стал одновременно и недостатком, и дополнительным бонусом.
- Большинство недовольств, которые возникли по поводу демо-версии, были устранены, так что теперь нам остается только с нетерпением ждать релиза.
Похвала японцев, для японской игры. Ничего нового, все стабильно!!!!!!
Интересно, 1 балл сняли только за среднюю графику и пустые локации?
Лучше пустые локации чем миллион знаков вопросика.
Это да, на сюжет крайне не хватает проектов, но все равно, что не так, если бездушная песочница от Nintendo получила максимальный бал, а тут игра, после демки которой в другие не хочется играть, почему- то получила меньше.
70 часов для финалки.. Да это просто смешно.. =_=
На старые классические Финалки и то больше времени уходило.
Если это сюжет и побочные, то более чем, лучше, чем заниматься вечной беготней.
Эти "оценки" от всякого рода "изданий" не более чем надписи на заборе, только поиграв самому, можно в полной мере оценить игру.
1 балл сняли за: нет играбельных сопартийцев, что есть в 15, нет разнообразия в геймплее, что есть в 15, нет продуманного сюжетного лора (аниме, мувик, видеоигра), что есть в 15, нет тех же полных локализаций, что есть в 15, нет саунда из предыдущих частей, что есть в 15. Остальные 39 баллов за гетеро кекс в первые 20 минут игры, которого нет в 15.
о да, финалка 15 ЭТАЛОН, анимешные детские диалоги, кринж сюжет который толком не закончился что даже сами разрабы подтвердили, Пустой открытый мир, много одинаковых не интересных врагов. Да финалка 15 Имба, что эта часть была что ее не было, 7 ремейк реальный топ а это треш
Ты еще заплачь...
Вообще, сюжет там закончен и полностью раскрыт, мир пустоват, но хорошо, что через любые квесты раскрываются персонажи. В XVI плохой концовки видеть бы не хотелось, так как это надоело, ну и сделать ее аля Tales of Arise будет тоже спорным.
хз, я два раза играл по 10-15 часов и удалял, сюжет мне не нравится, Финалка 7 сразу зацепила, боевка хорошая, Локации коридорные но красивые и не пустые, нормальные персонажи и сюжет. А тут хз вообще нулевой сюжет и персонажи