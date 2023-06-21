Final Fantasy XVI получила оценку 39/40 от Famitsu ©

Вчера вечером стало известно, что издание Famitsu поставило Final Fantasy XVI оценку 39/40. Это замечательная новость для игры, релиз которой состоится уже завтра, 22 июня.

Оценка в 39 баллов из 40, полученная Final Fantasy XVI, является одной из самых высоких оценок Famitsu в этом году. Это на один балл выше, чем у Final Fantasy XV, которая получила 38/40 в 2016 году. Ремейк Final Fantasy VII получил 39/40 в апреле 2020 года, как и XVI. Этот рейтинг был получен из выпуска 1803.