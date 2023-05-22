Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 157 оценок

Final Fantasy XVI реалистично изображает сексуальное желание

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monk70
Новости

У Final Fantasy XVI есть большой потенциал, чтобы открыть новые горизонты для легендарной фэнтезийной франшизы, но один аспект, безусловно, интересен. Когда мы говорим об изображении сексуального влечения, игры в целом все еще отстают от других форм нарративных медиа. Помимо визуальных новелл, которые представляют собой совершенно другой дискурс, игры, как правило, ограничивают эту тему фансервисом или разбивают ее на механики, в которых вы должны накапливать очки привязанности к определенному персонажу, чтобы сблизиться с ним в качестве награды. Конечно, не все игры делают это, но это, как правило, доминирующие тенденции.

Сексуальное влечение обычно не вплетено в повествование реалистичным образом во время взаимодействий, которые не имеют прямого отношения к теме. Это случается, но довольно редко, и еще реже в японских играх, вероятно, отчасти из-за культурного презрения страны к публичным проявлениям привязанности.

Final Fantasy XVI определенно ломает этот шаблон. В игре вы увидите моменты, в которых люди взаимодействуют друг с другом как любовники, которых явно сексуально влечёт друг к другу, что добавляет еще один слой к чему-то чрезвычайно важному для повествования — межличностным отношениям.

Продюсера Наоки Ёсиду спросили об этом в контексте создания игры Final Fantasy, которая определенно станет более зрелой по своему тону по сравнению с тем, что мы видели раньше, и его ответ был простым, но поучительным.

Что касается тем для взрослых, насилия и сексуального содержания, мы не особо старались добавить их в игру. Это не было нашим намерением с самого начала. Дело было скорее в том, что у нас была история, которую мы хотели рассказать, и эти вещи как бы вписывались в историю.

Это может показаться простым, но это очень важно. Довольно часто те немногие изображения сексуального взаимодействия, которые мы видим в игре, очень самодостаточны и кажутся чем-то, добавленным к истории с целью успокоить игрока или искусственно сделать его более зрелым.

С другой стороны, в Final Fantasy XVI, эти сцены служат сюжету и органично вплетены в него реалистичным и неотъемлемым образом. Это не совсем уникально в игровой индустрии, но это редкость, особенно хорошо сделанная.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
smallhell

В заголовке круто звучит, а по тексту можно вывод сделать, что япошки просто решили отойти от своего обморочного менталитета в сторону заезжанного кинца.

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