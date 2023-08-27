Final Fantasy XVI скоро получит патч с небольшими изменениями в аркадном режим

Компания Square Enix сообщила, что в сентябре выйдет обновление для Final Fantasy XVI, которое внесет изменения в работу аркадного режима игры.
Если говорить точнее, то в обновлении будет скорректирована оценка результатов игрока при прохождении аркадного режима, а также добавлена новая таблица лидеров. Подробности пока не сообщаются, но многие считают аркадный режим слишком легким, так что это обновление вполне может повысить его сложность.
Если сначала компания реагировала на опасения по поводу низких продаж, заявляя, что результаты Final Fantasy XVI зависят от количества пользователей PS5, то позже она заявила, что игра не смогла оправдать возложенных на нее надежд из-за низких темпов распространения консоли. Лишь на этой неделе аналитик компании Circana (она же NPD Group) сообщил, что с точки зрения продаж у ролевой игры все в порядке.
Если говорить о будущем, то продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида (Naoki Yoshida) в прошлом месяце сказал, что его команда "обдумывает варианты" выпуска возможных DLC, но пока ничего не решено.
Final Fantasy XVI доступна на PS5.
Ждем на пк в 24г.