Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

Final Fantasy XVI Ultimania выйдет в сентябре 2023 года

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Gruz_
Новости

Издательство Square Enix сообщило, что 7 сентября 2023 года на японском рынке появится в продаже книга Ultimania к игре Final Fantasy XVI по цене ¥2,970. Напомним, что Ultimania - это специальная энциклопедия, выпускаемая для некоторых игр Square, таким как Kingdom Hearts и Final Fantasy VII Remake, в которой содержится подробная информация об игре и сведения о разработчиках

Ниже приводится краткое описание книги:

На страницах Ultimania вы узнаете все о Final Fantasy XVI с самых разных сторон: персонажи и мир, боевая система, сюжет, события, предметы, враги, карты и секреты. Книга обязательно пригодится всем игрокам, которые отправятся в путешествие, чтобы противостоять суровым судьбам и раскрыть правду о Валистее!

Предзаказ на Final Fantasy XVI Ultimania можно оформить в онлайн-магазине Square Enix Japan.

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