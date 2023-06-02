Геймплейный ролик Final Fantasy 16 демонстрирует битву с одним из боссов ©

До выхода Final Fantasy 16 осталось несколько недель, но записи нового геймплея все еще публикуются. В последнем видео, любезно предоставленном IGN, Клайв сражается с Liquid Flame, мощным боссом, который может менять свою форму. Он сражается с Шивой, которая использует свой лед, чтобы блокировать окружающую лаву, но именно ему (и Торгалу) предстоит одолеть босса.

Liquid Flame или Жидкое пламя проводит значительную часть времени, непрерывно нанося удары, что означает необходимость уклоняться. В конце концов, он трансформируется, сначала в летающего демона, извергающего струи огня, а затем в зверя, который бросается на Клайва. Когда он близок к смерти, он может разделиться на несколько летающих демонов и зверей для еще большего хаоса.

Геймплей дает нам возможность увидеть форму "ярости" Клайва, которая позволяет нанести дополнительный урон.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня на PS5, хотя версия для ПК появится через некоторое время после запуска.