Генеральный директор Square Enix с гордостью заявил, что в детстве играл в Final Fantasy без остановки ©

Новоиспеченный генеральный директор Square Enix Такаси Кирю (Takashi Kiryu) регулярно играл в ролевые игры в ущерб друзьям, школе и занятиям спортом, подтверждая тем самым свою репутацию хардкорного геймера.

Выступая перед мероприятием Final Fantasy 16 в Лос-Анджелесе, Кирю рассказал о своем предназначении возглавить легендарную фабрику RPG, заявив:

Пока мои друзья занимались спортом или другими видами деятельности, я был сосредоточен на играх. И да, не один учитель говорил мне: "Если ты все время играешь в игры, ты не добьешься успеха в жизни". Но [они бы] очень удивились, если бы увидели, что я сейчас стою на этой сцене вместе с вами.

Кирю приступил к большой работе в 2022 году, и у него была большая энергия главного героя, когда он объявил о своем намерении стать главным исполнительным директором:

Как новый генеральный директор Square Enix, я буду продолжать лелеять те детские воспоминания, которые привили мне дух геймера.