Хорошие продажи Final Fantasy 16 не спасли Square Enix от падения прибыли

Согласно недавно опубликованным финансовым результатам за конец первого квартала финансового года, Final Fantasy 16 недостаточно для того, чтобы поднять экономику Square Enix: мы видим положительные продажи популярной ролевой игры на PS5, но резко снижающуюся прибыль издателя.
Фактически, похоже, что Final Fantasy 16 является не только тянущей силой Square Enix с ее продажами, но и основной, поскольку спад операционной прибыли в значительной степени объясняется затратами на разработку, которые в этот период, скорее всего, связаны в основном с той же игрой.
Чистые продажи Square Enix выросли на +14,4% по сравнению с прошлым годом, причем чистые продажи в цифровом секторе выросли на +16,4%. Что касается классических консольных игр, то здесь, безусловно, доминирует Final Fantasy 16, но Final Fantasy Pixel Remasters также упоминается в числе звезд периода.
Однако в разделе операционных доходов выделяется значительный показатель -78,5%, который, судя по всему, был связан в основном с затратами на разработку. Это позволяет предположить, что даже эксклюзивное соглашение с Sony о привязке Final Fantasy 16 к PS5 не сыграло решающей роли в решении проблемы бюджета на разработку такой колоссальной игры, как новая глава главной ролевой серии Square Enix.
С другой стороны, проблема выходит за рамки основных консольных игр: сектор MMO находится в упадке, отчасти из-за отсутствия крупных расширений для Final Fantasy 14 в рассматриваемый период, но на общее состояние влияет и спад в секторе смартфонов: "Новые игры не смогли компенсировать слабые показатели уже вышедших игр", - говорится в отчете по этому направлению.
Потому что целую кучу IP они потеряли. Hitman, Tomb Raider, Deus Ex, Just Cause, Life is Strange, Thief и прочие проекты.
Я уже не помню даже, когда во что-то от Square Enix играл, хотя раньше любил издаваемые ими проекты.
наверное по этим франшизам чё то выходило в последнее время, чтобы их "отдача" влияла на прибыль.
при том, что последняя ларка вообще пapaша. (2015го тоже слабоватая была после перезапуска, а последняя вообще стыд)
лайф ис стрейндж уж подавно повесточный кал
джаст кос всегда была ерундой
фиф последний тож ужас и позор
деус последний люто обкекался во всём
хитманы (после абсолюшн) просто доилка карт ради карт.
А кроме Final Fantasy 16 у них ничего стоящего за год и не было(тем более она недавно пока вышла, плюс на PS5 только пока), но продажи уже сами говорят за себя.
Forspoken не только не окупился, но как раз и вызвал проблемы с убытками, так как на неё потратили бюджет превышающий 16 финалку в полтора раза, а продажи с учетом выхода на всех платформах ниже чем у 16, вот и спрашивается на кой было Square Enix прогибаться под современные западные тренды, если даже им она не интересна оказалась, может теперь хоть чему то научатся и поймут что на самом деле нужно геймерам...
Японцы странные. Мир рад получить их аниме и прочую японскую ебанинку, а они всё равно чё-то пытаются куда-то вот в серое унылое и безыдейное.
Чем больше они пытаются брать у запада идей, тем хуже становится.
На пк выйдет, все ништяк будет как только пираты смогут поиграть и обеспечат бесплатный пиар