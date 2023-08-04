Хорошие продажи Final Fantasy 16 не спасли Square Enix от падения прибыли

Шестнадцатая глава в знаменитой ролевой серии, которая переносит нас в мир Валистии, где магия исходит из огромных кристаллов. В этом мире существуют айконы — могущественные существа, которые пребывают в доминантах — людях, рождённых с невероятной силой.

Final Fantasy 16 рассказывает тёмную и драматическую историю о Клайве Розфилде, старшем сыне эрцгерцога Розарии и защитнике своего брата Джошуа, доминанта айкона Феникса. Клайв клянется отомстить за ужасное проклятие, которое обрушилось на его семью и нацию, и вступает в конфликт за власть и судьбу мира.

Вы можете управлять Клайвом и использовать его мастерство владения мечом и магией для сражений с врагами. У вас также есть возможность призывать айконов для помощи в бою или для исполнения мощных атак.

Вас ждёт длительное путешествие, которое проведёт вас по разнообразным локациям, от живописных деревень до захваченных демонами замков.