Игрок Final Fantasy 16 обнаружил отсылку к любимому фанатами персонажу ©

Игры серии Final Fantasy постоянно ссылались на прошлые игры, отдавая дань уважения классике, и теперь шестнадцатая часть продолжает эту традицию очередным пасхальным яйцом.

Пользователь Reddit Silveth одним из первых обнаружил скрытую отсылку к персонажу игры в виде знакомой фигуры пугала. Это не кто иной, как Виви Орнитир, знаменитый маг из Final Fantasy IX.

Конечно, на этот раз Виви выглядит по-другому в образе пугала, где можно увидеть его культовую шляпу и выразительное лицо в новом соломенном образе. Хотя прошло уже много времени с тех пор, как мы видели его в последний раз, он появлялся во многих играх серии Final Fantasy, например, в качестве соратника по вызову в игре Dimensions II, играбельного персонажа в Pictlogica Final Fantasy и эксклюзивного персонажа в серии карточных игр.

Виви также недавно был признан "любимым персонажем" в опросе на Reddit, что делает его появление в Final Fantasy 16 еще более знаменательным.

По совпадению, это не первый раз, когда Виви ассоциируется с соломенным человеком: фанаты считали, что он идеально подошел бы на роль Страшилы в "Волшебнике страны Оз". И вот теперь эта мечта стала реальностью в последнем выпуске, хотя некоторые предполагают, что его характер больше склоняется к Трусливому Льву.