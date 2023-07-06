Игровая графика Final Fantasy 16 совсем немного не дотягивает до CGI-заставок из FF13 ©

Хотя визуальное оформление игры несколько неровное, особенно в режиме Производительности, нельзя отрицать, что Final Fantasy XVI временами выглядит потрясающе. Хотя новая игра серии не сравнится с потрясающими CGI-заставки тринадцатой части франшизы, она не так уж сильно отстает от них.

В новом видеоролике, опубликованном сегодня, Digital Foundry сравнила визуальные эффекты Final Fantasy XVI в реальном геймплее с CGI-роликами Final Fantasy XIII, подчеркнув, что рендеринг персонажей, тени и дизайн окружающей среды в последней части серии находятся на одном уровне, если не лучше. Однако, когда дело доходит до качества изображения, CGI-заставки FFXIII, как это не удивительно, определенно превосходят все остальные. Таким образом, хотя визуальные эффекты FFXVI все еще не могут сравниться с CGI игры, выпущенной почти 15 лет назад, они не намного хуже, что позволяет предположить, что день, когда графика реального времени будет лучше CGI, не так уж далек в будущем.

Final Fantasy XVI уже доступна на PlayStation 5.