Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 214 оценок

Игровая графика Final Fantasy 16 совсем немного не дотягивает до CGI-заставок из FF13

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butcher69
Новости

Хотя визуальное оформление игры несколько неровное, особенно в режиме Производительности, нельзя отрицать, что Final Fantasy XVI временами выглядит потрясающе. Хотя новая игра серии не сравнится с потрясающими CGI-заставки тринадцатой части франшизы, она не так уж сильно отстает от них.

В новом видеоролике, опубликованном сегодня, Digital Foundry сравнила визуальные эффекты Final Fantasy XVI в реальном геймплее с CGI-роликами Final Fantasy XIII, подчеркнув, что рендеринг персонажей, тени и дизайн окружающей среды в последней части серии находятся на одном уровне, если не лучше. Однако, когда дело доходит до качества изображения, CGI-заставки FFXIII, как это не удивительно, определенно превосходят все остальные. Таким образом, хотя визуальные эффекты FFXVI все еще не могут сравниться с CGI игры, выпущенной почти 15 лет назад, они не намного хуже, что позволяет предположить, что день, когда графика реального времени будет лучше CGI, не так уж далек в будущем.

Final Fantasy XVI уже доступна на PlayStation 5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Janekste

Ну я бы не сказал, что прямо так уж и недотягивает. Как по мне, 16-я финалка умудряется в целом выглядеть даже лучше CGI заставок 13-й финалки. А вся разница между ними походу в яркости и размытии. 13-я в CGI более яркая и размытие не замечается. А 16-я более тёмная по графону и размытие замечается. Тупо убери это размытие и 16-я будет выглядеть в разы лучше 13-й. Это заметно даже по роликам с пережатым качеством с ютубчика.

Как ни крути, но графон 16-й это уже и есть CGI. Просто люди боятся себе в этом признаться почему-то. Меня удивляет, когда некоторые умудряются графон называть "плохим". Если CGI графика это плохая, тогда какая графина для таких людей будет считаться хорошей? Однако странный нынче геймер пошёл.

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Kenn1y

Ну все равно смотрится отлично, если патчами подтянут часть текстур, добавят некоторые эффекты, будет просто шикарно.

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