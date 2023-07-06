Игровая графика Final Fantasy 16 совсем немного не дотягивает до CGI-заставок из FF13

Хотя визуальное оформление игры несколько неровное, особенно в режиме Производительности, нельзя отрицать, что Final Fantasy XVI временами выглядит потрясающе. Хотя новая игра серии не сравнится с потрясающими CGI-заставки тринадцатой части франшизы, она не так уж сильно отстает от них.
В новом видеоролике, опубликованном сегодня, Digital Foundry сравнила визуальные эффекты Final Fantasy XVI в реальном геймплее с CGI-роликами Final Fantasy XIII, подчеркнув, что рендеринг персонажей, тени и дизайн окружающей среды в последней части серии находятся на одном уровне, если не лучше. Однако, когда дело доходит до качества изображения, CGI-заставки FFXIII, как это не удивительно, определенно превосходят все остальные. Таким образом, хотя визуальные эффекты FFXVI все еще не могут сравниться с CGI игры, выпущенной почти 15 лет назад, они не намного хуже, что позволяет предположить, что день, когда графика реального времени будет лучше CGI, не так уж далек в будущем.
Final Fantasy XVI уже доступна на PlayStation 5.
Ну я бы не сказал, что прямо так уж и недотягивает. Как по мне, 16-я финалка умудряется в целом выглядеть даже лучше CGI заставок 13-й финалки. А вся разница между ними походу в яркости и размытии. 13-я в CGI более яркая и размытие не замечается. А 16-я более тёмная по графону и размытие замечается. Тупо убери это размытие и 16-я будет выглядеть в разы лучше 13-й. Это заметно даже по роликам с пережатым качеством с ютубчика.
Как ни крути, но графон 16-й это уже и есть CGI. Просто люди боятся себе в этом признаться почему-то. Меня удивляет, когда некоторые умудряются графон называть "плохим". Если CGI графика это плохая, тогда какая графина для таких людей будет считаться хорошей? Однако странный нынче геймер пошёл.
Ну все равно смотрится отлично, если патчами подтянут часть текстур, добавят некоторые эффекты, будет просто шикарно.