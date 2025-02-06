Инсайдер: Final Fantasy 16, 7 Remake и 7 Rebirth выйдут на Xbox

Представители Square Enix несколько раз открыто намекали, что они попытаются выпустить все свои игры на как можно большем количестве платформ в будущем, в частности, упомянув, что они хотели бы больше сосредоточиться на Xbox.

Ходили слухи, что Final Fantasy 16 и трилогия Final Fantasy 7: Remake выйдут на Switch 2 и Xbox Series S/X, и теперь часто довольно точный инсайдер NateTheHate рассказал, что говорят его источники.

Он утверждает, что Final Fantasy 16 будет анонсирована и выпущена для Xbox довольно скоро, вероятно, уже весной. Однако она не выйдет на Switch 2, где Square Enix решила сосредоточиться на трилогии Remake. Согласно информации NateTheHate, Final Fantasy 7: Remake выйдет на Switch 2 и Xbox Series S/X в конце этого года, а затем в 2026 году последует Rebirth.