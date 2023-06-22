Исполнитель заглавной песни Final Fantasy 16 был первым человеком, который полностью прошел игру ©

Для разработчиков игры проходить собственную игру по несколько раз от начала до конца еще задолго до её выхода это вполне нормальная практика. Исключением не стала и команда, отвечающая за выпуск Final Fantasy 16. За весь период производства авторы экшена успели пройти несколько десятков раз, оттачивая сюжетные и технические элементы. Но что действительно удивительно, так это то, что лишь одному человеку не из команды разработчиков позволили пройти Final Fantasy 16 задолго до официального релиза игры. Им стал исполнитель заглавной песни проекта.

Первым человеком, который полностью прошел Final Fantasy 16 стал певец Кенши Йонезу, который исполнил заглавную песню игры. Часть его трека можно услышать в опубликованном ролике ниже.

Как признались в студии Square Enix, для них это стало одним из самых необычных опытов в игровой индустрии. Многие из команды разработчиков по разным причинам сильно опасались демонстрировать ранний билд игры человеку, который не является частью команды или тестером. Кенши Йонезу предоставили версию игры, которая была рассчитана на разработчиков. В ней был еще незавершенный контент и содержались ошибки, однако он настолько увлекся игрой, что самостоятельно прошел от начала и до финала. Такое прохождение сильно удивило всю команду, но и добавило им уверенности в будущем успехе игры — сообщают разработчики.

Final Fantasy 16 уже доступна для игры на PlayStation 5, а также рано или поздно заявится и на ПК.